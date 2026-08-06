Quảng Trị: Xử phạt tài xế vượt đường ngang có tín hiệu cảnh báo đường sắt

Ngày 6/8, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã xử phạt hai trường hợp điều khiển ôtô cố tình vượt qua đường ngang đường sắt khi hệ thống cảnh báo đang hoạt động, với tổng số tiền 38 triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, qua hình ảnh, video do Cục Cảnh sát giao thông cung cấp và quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định ngày 20/7, ông L.Đ.T điều khiển xe tải biển kiểm soát 74C-040.xx vượt qua đường ngang tại Km 639+750 trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, thuộc xã Hải Lăng (Quảng Trị) khi cần chắn đang hạ xuống.

Tiếp đó ngày 29/7, anh V.T.D điều khiển ôtô con biển kiểm soát 75A-348.xx vượt đường ngang tại Km 629+980, khu vực Đông Hà-Quảng Trị, thuộc xã Triệu Phong (Quảng Trị) khi đèn tín hiệu đỏ đã bật sáng.

Với lỗi điều khiển phương tiện vượt đường ngang khi tín hiệu cảnh báo đã hoạt động, mỗi trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính 19 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng theo quy định. Làm việc với cơ quan Công an, cả hai tài xế đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, người dân tuyệt đối chấp hành đèn tín hiệu, chuông cảnh báo và cần chắn tại các đường ngang đường sắt; không cố tình lách hoặc vượt khi tín hiệu đã được kích hoạt.

Việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường sắt không chỉ bảo vệ tính mạng của bản thân mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng./.

Cảnh báo nguy hiểm từ các lối đi tự mở ngang qua đường sắt ở Đắk Lắk Ngành chức năng đã có biện pháp cấm đi qua những tuyến đường tự mở ngang đường sắt nhưng người dân vẫn bất chấp qua lại và trên thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

​