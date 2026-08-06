TP Hồ Chí Minh: Dự án mở rộng đường Phạm Văn Bạch vẫn dang dở sau 20 năm

Đường Phạm Văn Bạch (Thành phố Hồ Chí Minh) được phê duyệt nâng cấp, mở rộng từ năm 2005 nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Những “nút thắt cổ chai” khiến nhiều đoạn đường thường xuyên ùn ứ giao thông vào khung giờ cao điểm.

Dự án nâng cấp và mở rộng đường Phạm Văn Bạch được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đầu tư năm 2005, với tổng vốn hơn 273 tỷ đồng; sau các lần điều chỉnh vào năm 2012 và 2018, tổng mức đầu tư tăng lên khoảng 680 tỷ đồng.

Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Trường Chinh đến Quang Trung, gồm hai nhánh là đường Tân Sơn (khoảng 2,2km) và đường Phạm Văn Bạch (khoảng 3,2km). Đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào khai thác nhánh Tân Sơn năm 2009; trong khi nhánh còn lại là đường Phạm Văn Bạch vẫn chưa biết ngày hoàn thành khi đang vướng hàng chục căn nhà chưa được giải tỏa ở nhiều đoạn khác nhau.

Liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình trước đây cho biết, dự án được thực hiện theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Theo đó, các hộ thuộc diện giải tỏa một phần phải hiến 50% diện tích đất bị ảnh hưởng (tương ứng giảm 50% đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất), nên mức bồi thường khá thấp. Do đó, khoảng 74 hộ không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Bên cạnh đó, một số hộ dân không đồng tình với đơn giá đất tính bồi thường, hỗ trợ đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt mà đề nghị bồi thường theo giá thị trường.

Trong đó, đoạn từ đường Trường Chinh đến giáp đường Trần Thái Tông (thuộc gói thầu số 1) chưa triển khai thi công do đang chờ địa phương bàn giao dứt điểm mặt bằng trống. Đoạn từ đường Trần Thái Tông đến kênh Hy Vọng (gói thầu số 1b) đã thi công được khoảng 71% khối lượng gói thầu. Đoạn còn lại từ kênh Hy Vọng đến đường Huỳnh Văn Nghệ (thuộc gói thầu số 1a) đã thi công được khoảng 56% khối lượng.

Theo ghi nhận, đường Phạm Văn Bạch, đoạn từ Quang Trung (đấu nối đường Tân Sơn) đến đường Huỳnh Văn Nghệ, hiện nay khá thông thoáng và sạch đẹp. Đây là khu vực đã được thi công mở rộng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật hai bên. Trong khi đoạn từ đường Huỳnh Văn Nghệ đến Trường Chinh còn khá ngổn ngang. Một số đoạn đã được mở rộng nhưng các trụ điện vẫn nằm dưới lòng đường do hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ. Nhiều đoạn còn vướng mặt bằng nên mặt đường bị “bóp” lại chỉ còn khoảng một nửa.

Gắn bó với khu vực này hơn 20 năm, ông Lê Hoàng Trung (trú tại phường Tân Sơn) chia sẻ: “Tôi ở đây từ khi chưa giải phóng mặt bằng của dự án. Riêng đoạn này (Phạm Văn Bạch) thi công đã gần 10 năm nay nhưng chưa hoàn thành. Chúng tôi mong sớm giải tỏa các khu nhà còn lại để xây dựng tuyến đường thông thoáng, lưu thông thuận lợi hơn."

Hiện nay, khu vực gần nút giao với Trường Chinh, mặt đường Phạm Văn Bạch khá nhỏ hẹp và xuống cấp nghiêm trọng. Một bên đường là hàng rào sân bay Tân Sơn Nhất, trong khi đối diện là dãy cửa hàng bán đồ nằm sát lòng đường. Đây là đoạn tuyến thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là khung giờ cao điểm do mặt đường khá nhỏ hẹp.

Hiện đường Phạm Văn Bạch, đoạn gần nút giao với đường Tân Sơn, khá nhỏ hẹp và xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Dự án nhánh Phạm Văn Bạch có 3 gói thầu xây lắp chính và được thi công từ tháng 12/2016. Theo ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Giao thông), dự án tạm dừng thi công từ cuối năm 2019 để chờ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Bình (trước đây) bàn giao mặt bằng thi công.

Trên địa bàn quận Tân Bình trước đây (nay là phường Tân Sơn), dự án gồm 3 gói thầu xây lắp chính đã được triển khai thi công. Đến nay, toàn dự án đạt khoảng 66% khối lượng. Ban Giao thông đang phối hợp với địa phương để sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại, tiếp tục triển khai thi công.

Theo Ban Giao thông, những vướng mắc về giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến công trình chậm hoàn thành. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án là 702 trường hợp. Đến nay có 632 trường hợp đồng ý nhận bồi thường, hỗ trợ theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; còn 70 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Trong số đó, 652 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, còn 50 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.

“Hiện Ban Giao thông đang phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Tân Sơn đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động, tuyên truyền những trường hợp còn lại chưa đồng ý bàn giao mặt bằng trên đoạn tuyến từ đường Trường Chinh đến đường Huỳnh Văn Nghệ để các hộ này đồng thuận bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng trong quý 4/2026, tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai phần khối lượng còn lại và hoàn thành dự án vào cuối năm 2027," ông Lê Ngọc Hùng cho biết./.

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