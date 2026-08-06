Đắk Lắk: Điều tra, khắc phục sự cố nhiều phương tiện thủng lốp trên cao tốc

Ngày 6/8, ngay sau khi nhận được phản ánh của nhiều tài xế về việc hàng loạt phương tiện lưu thông trên cao tốc Bắc-Nam, đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh và Chí Thạnh-Vân Phong qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị thủng lốp nghi do cán phải các mảnh sắt sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường, các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh nguyên nhân và triển khai khắc phục sự cố.

Ghi nhận trên tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh (thuộc xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk), hàng chục xe tải, xe đầu kéo và ôtô bị hư hỏng, thủng lốp phải dừng đỗ ở khu vực trạm dừng chân và làn khẩn cấp để tiến hành kiểm tra, sửa chữa. Trong đó, có nhiều phương tiện bị thủng từ 4-6 lốp xe; một số phương tiện có lốp xe bị hư hỏng hoàn toàn, phải thay lốp mới.

Nhiều lốp xe hư hỏng do đâm vật sắc nhọn trên cao tốc bị bỏ lại. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Ông Mai Văn Phú (trú tỉnh Thanh Hóa) cho biết, khi điều khiển xe đầu kéo chở hàng từ Lào Cai vào Thành phố Hồ Chí Minh, đến đoạn cao tốc Quy Nhơn -Chí Thạnh vào tối 5/8 thì phát hiện xe bị thủng lốp. Sau khi đưa xe vào trạm dừng nghỉ kiểm tra, ông phát hiện cả 4 lốp đều bị vật sắc nhọn đâm thủng. Đến trưa 6/8, phương tiện vẫn chưa được khắc phục, khiến việc vận chuyển hàng hóa bị chậm trễ.

Tương tự, anh Hồ Đức Hạnh (trú tỉnh Đắk Lắk) cho biết, xe chở trái cây của anh bị thủng 6 lốp khi lưu thông qua tuyến cao tốc này vào rạng sáng 6/8. Do phải chờ thợ sửa chữa, chuyến hàng bị chậm, trong khi chi phí vá mỗi lốp ngay trên cao tốc lên tới khoảng 500.000 đồng, thiệt hại chưa thể thống kê được.

Đến trưa 6/8, trên cả hai đoạn cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh và Chí Thạnh-Vân Phong vẫn còn nhiều phương tiện phải dừng khẩn cấp để sửa chữa. Một số xe bị thủng lốp nhiều lần chỉ trong quãng đường ngắn.

Nhiều lốp xe bị đâm thủng bởi các vật sắc nhọn trên cao tốc đang được chờ vá. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Nhiều chủ phương tiện cho biết lốp xe bị các mảnh sắt sắc nhọn cắm sâu, rách lớn, không thể vá, buộc phải thay mới. Nhiều người phải chờ từ rạng sáng 6/8 đến trưa nhưng chưa thuê được thợ sửa xe, đành bỏ lỡ hành trình di chuyển.

Đại diện Ban Quản lý dự án 7, chủ đầu tư dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và huy động lực lượng vận hành khai thác thu dọn các mảnh sắt rơi vãi xuyên đêm.

Do số lượng vật sắc nhọn trên mặt đường rất lớn, đơn vị đang hoàn thiện báo cáo gửi cơ quan chức năng và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) để phối hợp điều tra.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III cho biết, các lực lượng chức năng đang tiếp tục thu gom toàn bộ mảnh sắt trên mặt đường, điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Ôtô con đâm phải vật sắt nhọn trên cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong dừng ở làn khẩn cấp để sửa chữa. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Đồng thời, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân, làm rõ đây là sự cố do hàng hóa rơi vãi hay hành vi cố ý. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu cố ý rải vật sắc nhọn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đơn vị sẽ đề nghị cơ quan điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ một xe chở phế liệu xuất phát từ tỉnh Quảng Ngãi, nghi làm rơi vãi các vật sắc nhọn trên cao tốc, gây ra vụ việc. Hiện nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ./.

Đồng Nai cảnh báo người dân không ném vật thể vào phương tiện trên cao tốc Thời gian gần đây tại Đồng Nai ghi nhận hình ảnh một nhóm thanh niên tụ tập trên cầu vượt qua cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết đoạn qua xã Xuân Quế ném các vật thể lạ vào xe đang lưu thông.

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