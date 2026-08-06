Ca vi phẫu ghép da đầu hiếm gặp giúp bé gái phục hồi sau 10 năm

Cách đây 10 năm (10/2016) tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra với bé gái mới 2 tuổi trên đường đi học. Vụ tai nạn khiến toàn bộ mảng da đầu của cháu bị lột rời hoàn toàn, rơi xuống đường, một chấn thương cực kỳ hiếm gặp và ám ảnh đối với cả gia đình lẫn đội ngũ bác sỹ cấp cứu.

Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Các bác sỹ xác định toàn bộ vùng da đầu đã mất hoàn toàn, lộ phần gân cơ và xương.

Tiến sỹ, bác sỹ Đào Văn Giang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt-Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhớ lại khi nhập viện, gia đình không biết mảng da đầu đã thất lạc ở đâu.

Sau khi được hướng dẫn, người nhà đã quay lại hiện trường và may mắn tìm thấy phần da dưới gầm chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn. Mảng da được bảo quản đúng cách, nhanh chóng chuyển đến bệnh viện, tạo điều kiện để ê-kíp phẫu thuật triển khai ca nối ghép trong thời gian sớm nhất.

Theo các bác sỹ, khó khăn lớn nhất trong việc ghép lại da đầu ở trẻ là hệ thống mạch máu có kích thước rất nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu chính xác nhằm bảo đảm lưu thông máu nuôi toàn bộ phần da đầu sau ghép. Ca phẫu thuật kéo dài liên tục 10 giờ xuyên đêm và được thực hiện thành công.

Sau phẫu thuật, quá trình chăm sóc hậu phẫu cũng gặp nhiều khó khăn do bệnh nhi còn quá nhỏ, thường xuyên quấy khóc. Có thời điểm ê-kíp phải phối hợp gây mê để bé ngủ nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thay băng, chăm sóc vết thương.

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đây là một trong những trường hợp ghép lại toàn bộ da đầu thành công ở trẻ nhỏ đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là ca bệnh đặc biệt hiếm gặp trên thế giới.

Sau 10 năm, phần da đầu của bệnh nhi đã phục hồi hoàn toàn, tóc mọc gần như bình thường, không ảnh hưởng đáng kể đến thẩm mỹ hay tâm lý. Hiện cháu phát triển khỏe mạnh, học tập và sinh hoạt như các bạn cùng trang lứa, gần như không còn dấu vết của vụ tai nạn năm nào.

Kết quả điều trị đã khẳng định hiệu quả của kỹ thuật vi phẫu trong xử lý những tổn thương đặc biệt phức tạp, đồng thời mở ra cơ hội phục hồi cho nhiều trường hợp chấn thương tương tự./.

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