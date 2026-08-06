Hà Nội: Kiểm tra, xác minh liên quan đến sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm

Ngày 6/8, Sở Y tế Hà Nội thông tin đã có văn bản gửi Công an thành phố Hà Nội, Sở Công Thương và ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn về việc kiểm tra, xác minh phản ánh liên quan đến sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm.

Theo Sở Y tế Hà Nội, thời gian qua, một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng các tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến để quảng cáo, kinh doanh các sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Các sản phẩm này có dấu hiệu lách cơ chế kiểm duyệt của nền tảng nhằm tiếp cận người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Để kịp thời kiểm tra, xác minh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, Sở Y tế đề nghị Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, xác minh các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng cáo, kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhập lậu hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện sản phẩm thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành y tế hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định về dược, thiết bị y tế, cần phối hợp với Sở Y tế để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đối với Sở Công Thương, Sở Y tế đề nghị chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường chủ trì kiểm tra, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra các tổ chức, cá nhân quảng cáo, kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm theo phản ánh của báo chí và thông tin thu thập từ công tác quản lý địa bàn. Đồng thời tập trung xử lý các hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhập lậu, vi phạm về thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Y tế cũng đề nghị ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường rà soát các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở thẩm mỹ, spa, cơ sở kinh doanh trực tuyến, kho chứa hàng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử trên địa bàn. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, các địa phương cần chủ động phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, công an và các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Sở Y tế yêu cầu tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh./.

Người dân không sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép Sở Y tế Hà Nội đề nghị Công an thành phố rà soát, xác minh tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lợi dụng không gian mạng để quảng cáo, kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.