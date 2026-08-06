Ninh Bình phê duyệt hơn 500 tỷ đồng xây dựng nhà chung cư cho thuê

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, mục tiêu đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu nhà ở của các hộ dân đang sinh sống tại khu chung cư cũ xuống cấp và các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở theo quy định; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, khai thác hiệu quả quỹ đất công, chỉnh trang đô thị và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị của tỉnh Ninh Bình.

Quy mô đầu tư dự án gồm phá dỡ 2 toà nhà chung cư 5 tầng, 1 chợ Xanh để xây dựng nhà chung cư cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm trên khu đất có diện tích khoảng 8.000 m2 và các hạng mục phụ trợ gồm cây xanh, sân vườn, đường giao thông nội bộ; bãi đỗ xe; hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác với tổng mức đầu tư là 502,2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh; đến năm 2028 dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Để dự án được hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu; nghiên cứu khả thi, rà soát, tính toán kỹ quy mô đầu tư, phương án kiến trúc, thiết kế công trình, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, tránh lãng phí.

2 tòa chung cư 5 tầng trên đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình chính là khu tập thể cũ số 2 và số 4 Trần Đăng Ninh. Đây là một trong những khu chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn với quy mô 2 tòa nhà cao 5 tầng; được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước; sau gần 50 năm sử dụng, cả hai tòa nhà đều đã xuống cấp nghiêm trọng, tường bong tróc, nứt vỡ, nhiều vị trí lộ cốt thép; trần nhà, hành lang và cầu thang hư hỏng, hệ thống điện, cấp thoát nước cũ kỹ…

Hiện có khoảng hơn 100 hộ dân sinh sống với gần 250 nhân khẩu đang sinh sống tại đây; mỗi mùa mưa bão đến chính quyền địa phương phải sơ tán người dân và phong tỏa khu nhà do lo ngại mất an toàn./.

Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, khơi thông dòng vốn đầu tư nhà ở cho thuê Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ chuyển trọng tâm từ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê.