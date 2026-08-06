Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Mekolor

Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Võ Xuân Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Mekolor (trụ sở tại thành phố Cần Thơ), để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra đã đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở của Võ Xuân Trường tại Thành phố Hồ Chí Minh và trụ sở Công ty Cổ phần Mekolor trên đường Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ. Quá trình khám xét tại các địa điểm này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan trực tiếp đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Công ty Cổ phần Mekolor mở tài khoản tại VietinBank Chi nhánh Cần Thơ. Sau đó, công ty cung cấp cho VietinBank Chi nhánh Cần Thơ hồ sơ chuyển 10 tỷ Euro từ đối tác là Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) qua Deutsche Bank (Đức) vào tài khoản của Công ty Cổ phần Mekolor, kèm theo điện thanh toán (MT103) và điện tra soát (MT199) đề ngày 22/6/2021.

Quá trình kiểm tra, VietinBank cho biết không ghi nhận giao dịch chuyển tiền như hồ sơ phía doanh nghiệp cung cấp và đã cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo.

Mặc dù ngân hàng và các cơ quan chức năng đã thông tin về nguy cơ bị lừa đảo, Công ty Cổ phần Mekolor vẫn gửi đơn đến Tòa án Trọng tài Quốc tế (ICC), cho rằng VietinBank và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt, sử dụng khoản tiền 10 tỷ Euro.

Cơ quan điều tra Công an thành phố Cần Thơ thu giữ nhiều tài liệu tại nơi ở của Võ Xuân Trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau đó, Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức có liên quan cố tình đăng tải thông tin sai sự thật lên nhiều website quốc tế, mạng xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước cùng hệ thống ngân hàng nên đã bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Tuy nhiên, Võ Xuân Trường vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Philip Vo,” đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Nghệ An khởi tố đối tượng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ Lê Thị Thủy bị cáo buộc sử dụng mạng xã hội và một số hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán các nội dung được cho là sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

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