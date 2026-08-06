Khởi tố người đi bộ gây tai nạn chết người trên quốc lộ ở Quảng Trị

Ngày 6/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn V trú xã Hướng Hiệp về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, khoảng ngày 20/5/2026, tại Km36+800 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Phú An, xã Hướng Hiệp, Hồ Văn V tham gia giao thông với tư cách là người đi bộ theo hướng Khe Sanh-Cam Lộ.

Mặc dù đã sử dụng rượu, bia, V không đi sát lề đường bên phải theo chiều đi của mình mà đi ngược chiều trên phần đường dành cho xe chạy. Hành vi trên đã dẫn đến va chạm với xe môtô do anh Hồ Văn A.D (27 tuổi, trú thôn Vùng Kho, xã Đakrông) điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả là anh Hồ Văn A.D tử vong.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, vụ việc là lời cảnh báo đối với tất cả người tham gia giao thông, trong đó có người đi bộ. Mọi hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ nếu gây hậu quả nghiêm trọng đều có thể bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý nghiêm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn./.

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