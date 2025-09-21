Đắk Lắk: Tạm giữ khẩn cấp đối tượng bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông

Ngày 21/9, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp tài xế ôtô tải gây tai nạn chết người để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” (theo quy định tại Điều 260, Bộ Luật Hình sự).

Đối tượng là Võ Hùng Vương (49 tuổi, trú tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) được xác định đã gây ra tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người thương vong và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 17/9, Vương điều khiển xe ôtô tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Gia Lai đi tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến Km 1760+700, thuộc địa giới hành chính xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk thì xảy ra va chạm với xe máy do anh N. A. T (45 tuổi) điều khiển chở theo sau anh T. V. Th (39 tuổi, cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp).

Cú va chạm mạnh khiến anh Th tử vong tại chỗ, anh T bị thương nặng được đưa đi Bệnh viện cấp cứu. Sau khi tai nạn xảy ra, Vương điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, truy xét, lực lượng Công an đã nhanh chóng làm rõ và xác định người điều khiển xe ôtô gây tai nạn là Vương.

Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, tài xế Vương khai nhận, sau va chạm thì dừng xe cách hiện trường khoảng 50m, rồi xuống xe để kiểm tra thì thấy đông người tại hiện trường nên lo sợ rồi bỏ đi, không cứu giúp người bị nạn.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý đối với tài xế Vương âm tính.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

