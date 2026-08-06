Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án kết nối vùng, sân bay Long Thành

Ngày 6/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết đã làm việc và yêu cầu các nhà thầu thi công Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai bổ sung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhanh chóng hoàn thành dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, thời gian qua, nhiều nhà thầu thi công đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là đường Vành đai 3) và cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu chưa huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư và năng lực tài chính theo cam kết; việc tổ chức thi công, điều hành và phối hợp với các đơn vị liên quan thiếu quyết liệt, chưa kịp thời khắc phục các khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh thi công.

Với đường Vành đai 3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai đã nhiều lần ban hành thông báo vi phạm hợp đồng, thường xuyên kiểm điểm tiến độ đối với Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam (nhà thầu thi công gói thầu 26, đường Vành đai 3). Đồng thời yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, nguồn lực tài chính để đẩy mạnh thi công; chấp thuận Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Cường Thuận IDICO tham gia với tư cách nhà thầu phụ để triển khai thi công một số hạng mục còn lại tại gói thầu 26.

Tại Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, các nhà thầu như Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, Công ty cổ phần Xây dựng dịch vụ và thương mại 68, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, Công ty cổ phần Hải Đăng đã vi phạm hợp đồng tại gói thầu 18 và gói thầu 21.

Để khắc phục tình trạng chậm tiến độ tại cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai đã ban hành thông báo vi phạm hợp đồng, thường xuyên kiểm điểm tiến độ các nhà thầu. Đồng thời làm việc, yêu cầu nhà thầu tăng cường các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ dự án; chấp thuận bổ sung một số nhà thầu phụ để triển khai thi công các hạng mục còn lại tại gói thầu 18 và gói thầu 21.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đã hoàn thành tuyến chính. Nhà thầu đang thi công đường dẫn các cầu vượt ngang, hệ thống thoát nước, trồng cỏ mái taluy, lát gạch vỉa hè. Với đường Vành đai 3, đến nay 2 gói thầu cơ bản hoàn thành, riêng gói thầu 26 chậm tiến độ.

Theo kế hoạch, tháng 9/2026 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường Vành đai 3 sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường Vành đai 3 là 2 dự án chiến lược kết nối vùng, sân bay Long Thành. Trong đó, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài 54km, từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã đưa vào khai thác tạm. Tuyến đường này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thông giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ (nay là các phường, xã thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), kết nối giữa Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh và giữa các địa phương với sân bay Long Thành.

Đường Vành đai 3 dài khoảng 76km, đi qua Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh; dự án kết nối với các tuyến cao tốc vùng Đông Nam Bộ, giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng./.

Xử lý 2 điểm xung đột tại nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu Theo dự kiến, các nhánh tại nút giao Long Thành được đưa vào khai thác cuối tháng 5, tuy nhiên thực tế phát sinh những bất cập, đến nay nút giao chưa đưa vào khai thác đồng bộ.