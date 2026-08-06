Thi công trở lại dự án sửa chữa Quốc lộ 30 sau phản ánh của TTXVN

Sau phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam về việc dự án sửa chữa Quốc lộ 30 đoạn qua địa bàn xã Tân Hồng và Tân Hộ Cơ (tỉnh Đồng Tháp) thi công dở dang, đường xuống cấp nghiêm trọng, hiện nay, chủ đầu tư đã lựa chọn được nhà thầu mới và đang triển khai thi công trở lại sau nhiều tháng tạm ngưng.

Những "ổ gà," "ổ voi" đã dặm vá, hạn chế bụi và việc lưu thông an toàn hơn. Người dân địa phương rất phấn khởi và mong chờ công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tranh thủ những ngày nắng, nền đường khô ráo, nhà thầu triển khai cho công nhân vệ sinh mặt đường và tưới nhựa thấm bám để chuẩn bị thảm bê tông nhựa trên Quốc lộ 30, đoạn qua ấp Gò Da, xã Tân Hồng (thuộc Dự án sửa chữa Quốc lộ 30).

Ông Nguyễn Kim Tân ở ấp Gò Da chia sẻ, nhà ông ở ven Quốc lộ 30, suốt hơn 1 năm, gia đình ông phải sống trong cảnh nắng bụi, mưa sình vì đường thi công dở dang; gây ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động tiệm sửa xe gắn máy của ông.

Gần đây, công trình sửa chữa Quốc lộ 30 tiếp tục thi công, những hố sâu trên mặt đường được san phẳng, đảm bảo an toàn giao thông.

Ông càng vui mừng hơn vì đoạn đường trước nhà vừa được trải nhựa, trông sạch sẽ và không còn bụi bẩn bay vào nhà.

Anh Nguyễn Văn Tuấn làm nghề giao hàng nên thường xuyên lưu thông trên Quốc lộ 30, đoạn qua xã Tân Hồng và Tân Hộ Cơ.

Anh Tuấn tâm sự công trình sửa chữa Quốc lộ 30 thi công trở lại, nhà thầu nhanh chóng xử lý các "ổ gà," "ổ voi," việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi, an toàn nên anh rất phấn khởi.

Trước đây, anh rất ngán ngẩm mỗi khi đi qua đoạn đường này vì suốt nhiều tháng, công trình tạm ngưng thi công. Có những đoạn mặt đường chưa được trải nhựa, bụi bay mù mịt mỗi khi có xe chạy qua. Trên đường xuất hiện nhiều hố to và đọng nước sau những cơn mưa. Các phương tiện trọng tải lớn lưu thông khiến mặt đường trở nên lầy lội, trơn trượt, dễ bị té ngã.

Đoạn Quốc lộ 30 hư hỏng nói trên thuộc Dự án sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, sửa chữa hệ thống thoát nước Quốc lộ 30 đoạn Km107+778 - Km118+500, do Khu Quản lý đường bộ IV (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) làm chủ đầu tư.

Đơn vị thi công là liên danh Công ty cổ phần Xây dựng 439 (nay là Công ty cổ phần Xây lắp công trình Phúc Vinh An) và Công ty cổ phần 379 Việt Nam.

Dự án này dài gần 11km với kinh phí hơn 42 tỷ đồng, bắt đầu thực hiện từ tháng 5/2025 và kế hoạch hoàn thành vào tháng 12/2025 nhưng dự án đã chậm tiến độ.

Để khắc phục tình trạng tiến độ dự án chậm trễ, từ ngày 23/4/2026, chủ đầu tư đã chấm dứt thực hiện hợp đồng thi công với Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng 439 và Công ty cổ phần 379 Việt Nam với giá trị xây dựng đạt hơn 22 tỷ đồng.

Khu Quản lý đường bộ IV đã quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng dự án sửa chữa Quốc lộ 30 lên hơn 46 tỷ đồng; đồng thời, tách phần công việc còn lại thành gói thầu mới và cập nhật giá vật tư, vật liệu cho phù hợp thực tế thị trường với chi phí xây dựng hơn 19 tỷ đồng.

Đến nay, chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu mới (Công ty cổ phần Xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719) thực hiện khối lượng còn lại của dự án và dự kiến cuối tháng 10/2026, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Công nhân tưới nhựa thấm bám, chuẩn bị thảm nhựa Quốc lộ 30, đoạn qua ấp Gò Da, xã Tân Hồng. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, Dự án sửa chữa Quốc lộ 30 cơ bản giữ nguyên quy mô và giải pháp kỹ thuật được duyệt. Phần khối lượng công việc còn lại của dự án cần xử lý là sửa chữa mặt đường; thi công lề đường; vuốt nối đường ngang dân sinh; sửa chữa hệ thống an toàn giao thông và hệ thống thoát nước…

Cụ thể, đối với các vị trí mặt đường hư hỏng rạn nứt nặng, lún nặng, bị lão hóa bong bật, các vị trí có mođun đàn hồi chung yếu sẽ tiến hành đào thay móng đến hết chiều sâu hư hỏng (dày trung bình 15cm); hoàn trả lại lớp cấp phối đá dăm loại I dày 15cm.

Đối với các vị trí cao su, sình lún đã hư hỏng nền, tiến hành đào bóc hết lớp móng cũ và lớp đất nền hư hỏng trong phạm vi chịu lực của nền đường để tiến hành các công việc tiếp theo. Sau khi sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường như trên, tiến hành thảm nhựa tăng cường mặt đường.

Theo ông Lê Vĩnh Thọ, Chỉ huy trưởng công trình sửa chữa Quốc lộ 30 (Công ty cổ phần Xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719), việc tiếp nhận thực hiện dự án thi công dang dở gặp nhiều khó khăn hơn so với thi công mới. Khi mới tiếp nhận dự án, mặt đường nhiều chỗ bị lún, xuất hiện "ổ gà," "ổ voi," ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân địa phương. Ngay lập tức, đơn vị cho san phẳng lại những vị trí này nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Sau đó, sửa chữa vị trí hư hỏng cục bộ; sẽ ra đá lớp hoàn thiện, thảm nhựa các đoạn còn lại với tổng chiều dài gần 5km.

Ông Lê Vĩnh Thọ cho biết dự án triển khai thi công trở lại từ cuối tháng 6/2026. Đến nay, với khối lượng công việc được giao, nhà thầu đã thực hiện đạt hơn 20% tiến độ theo hợp đồng mới. Đối với khu vực đầu tuyến trên địa bàn ấp Gò Da, đơn vị thi công đã thảm bê tông nhựa khoảng 700m; đang cố gắng đảm bảo tiến độ thi công để dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 10/2026.

Khó khăn lớn nhất của dự án hiện nay là thiếu nguồn vật liệu phục vụ thi công, đặc biệt là vật liệu đá khan hiếm. Bên cạnh đó, Đồng Tháp đang bước vào mùa mưa, những ngày gần đây, do ảnh hưởng điều kiện thời tiết nên việc thi công có phần ảnh hưởng. Tuy nhiên, đơn vị huy động nhiều máy móc, thiết bị cùng số lượng công nhân đủ để đáp ứng yêu cầu công việc được giao trên công trường.

Nhà thầu rất mong cơ quan chức năng tạo điều kiện để tiếp cận với nguồn đá ổn định, tránh gián đoạn thi công vì thiếu đá.

Công trình sửa chữa Quốc lộ 30 tái khởi động vừa đáp ứng mong mỏi của nhân dân xã biên giới Tân Hồng và Tân Hộ Cơ, vừa khẳng định tinh thần trách nhiệm, cầu thị của chủ đầu tư cũng như các đơn vị chức năng sau những phản ánh của người dân và báo chí.

Quốc lộ 30, tuyến giao thông huyết mạch vùng biên giới Đồng Tháp, được sửa chữa, nâng cấp và khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển./.

Dự án sửa chữa Quốc lộ 30 thi công dở dang, đường xuống cấp nghiêm trọng Dự án sửa chữa Quốc lộ 30 đoạn Km107+778 - Km118+500 đang thi công chậm tiến độ, dở dang. Trong đó, một đoạn dài khoảng 2km qua địa bàn ấp Gò Da, tỉnh Đồng Tháp bị hư hỏng nghiêm trọng.