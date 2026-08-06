Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân tăng kết nối khu vực phía Tây Nam Hà Nội

Sau nhiều năm triển khai, dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) hiện đã hoàn thành khoảng 99% khối lượng thi công.

Các hạng mục còn lại như lát hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh và tổ chức giao thông đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thiện để sớm đưa công trình vào khai thác.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Vũ Trọng Phụng và Khuất Duy Tiến; đồng thời hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch, nâng cao khả năng kết nối khu vực phía Tây Nam Thủ đô, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án có chiều dài khoảng 720m, điểm đầu giao với đường Nguyễn Trãi, điểm cuối tại khu vực ngõ 162 Nguyễn Tuân, với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, mặt cắt ngang tuyến đường được mở rộng lên 21m, gồm 15m lòng đường và hai vỉa hè rộng 3m mỗi bên.

Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của khu vực Thanh Xuân, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, khu đô thị và trung tâm thương mại có mật độ phát triển cao.

Trong quá trình triển khai, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm khi dự án liên quan đến hơn 160 hộ dân và 11 tổ chức với diện tích thu hồi trên 14.300m².

Các hạng mục liên quan đến hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, cây xanh cũng đã được hoàn thiện. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Để bảo đảm tiến độ, chính quyền địa phương đã phối hợp với các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được rà soát, giải quyết theo đúng quy định; những kiến nghị của người dân được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Đồng hành với chính quyền, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy phường Thanh Xuân được phát huy xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án. Đảng ủy đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị phường và Tổ dân phố, khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại nhằm tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng, Đảng ủy phường Thanh Xuân đã phân công các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên bám sát địa bàn. Trong số đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Với sự vào cuộc đồng thời của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội phường, các chi bộ tổ dân phố, Ban Công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân cho biết địa phương xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện dự án là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án.

Chính quyền cơ sở chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch các chính sách đền bù, tái định cư; kiên trì đối thoại, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người dân quan tâm, qua đó tạo được sự thống nhất cao trong quá trình triển khai.

Cả hệ thống cùng tháo gỡ vướng mắc

Tiến độ dự án có chuyển biến tích cực sau khi thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý từ quận Thanh Xuân trước đây, Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân đã chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ, khối lượng công việc và những nội dung còn tồn đọng để phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cơ quan chuyên môn của thành phố tập trung xử lý.

Công nhân nhà thầu tiến hành hoàn thiện phần lát vỉa hè trên đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.(Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân, việc tổ chức bộ máy theo mô hình mới giúp chính quyền cơ sở trực tiếp nắm bắt tình hình trên địa bàn, rút ngắn thời gian xử lý công việc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Các nhiệm vụ liên quan đến hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông được phân công cụ thể, bám sát tiến độ từng hạng mục.

Song song với sự điều hành của Ủy ban Nhân dân phường, Đảng ủy phường Thanh Xuân thường xuyên tổ chức kiểm tra thực địa, lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng trong hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ đơn vị thi công, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh ngay từ cơ sở.

Các đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách địa bàn thường xuyên nắm bắt tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân để có giải pháp xử lý phù hợp.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức chính trị-xã hội phường tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; phối hợp cùng các tổ dân phố, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương đầu tư, sớm bàn giao mặt bằng và giám sát quá trình triển khai dự án.

Những kiến nghị phát sinh được tiếp nhận, giải quyết trực tiếp, hạn chế việc phải chuyển qua nhiều cấp, rút ngắn thời gian xử lý, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình.

Thực tế triển khai cho thấy sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, tạo điều kiện để dự án cơ bản hoàn thành sau nhiều năm triển khai.

Người dân kỳ vọng giao thông thuận lợi, kinh doanh khởi sắc

Những thay đổi trên tuyến đường Nguyễn Tuân đã được người dân cảm nhận rõ khi công trình bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ông Nguyễn Văn Tuấn, cư dân sinh sống trên đường Nguyễn Tuân, cho biết trước đây vào giờ cao điểm, tuyến đường thường xuyên ùn tắc do mặt đường hẹp trong khi lượng phương tiện lưu thông rất lớn.

Những ngày mưa, việc đi lại càng khó khăn. "Hiện nay, khi phần lớn công trình đã hoàn thành, đường rộng hơn, việc đi lại thuận tiện hơn trước rất nhiều. Hy vọng khi dự án hoàn thành đồng bộ, tình trạng ùn tắc sẽ tiếp tục được cải thiện," ông Tuấn chia sẻ.

Đối với các hộ kinh doanh, việc mở rộng tuyến đường cũng mở ra kỳ vọng về môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Chị Phạm Thị Mai, chủ cơ sở kinh doanh đồ gia dụng trên đường Nguyễn Tuân, cho biết trong thời gian thi công, hoạt động buôn bán gặp nhiều khó khăn do việc đi lại bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi tuyến đường dần hoàn thiện, lượng khách đã tăng trở lại.

"Đường thông thoáng hơn sẽ giúp việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi, khách đến mua sắm cũng dễ dàng hơn. Chúng tôi kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ ổn định và phát triển sau khi công trình hoàn thành," chị Mai cho biết.

Đại diện tổ dân phố, bà Đặng Diễm Lệ, Bí thư Chi bộ số 12, phường Thanh Xuân cho biết, mặc dù quá trình giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể nên đa số người dân đều đồng thuận với chủ trương đầu tư vì lợi ích chung và rất phấn khởi về kết quả dự án được hoàn thành sau rất nhiều năm.

Theo bà Lệ, cùng với việc hoàn thành công trình, địa phương cần tiếp tục duy trì trật tự đô thị, quản lý chặt việc sử dụng vỉa hè, lòng đường để tuyến đường phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh.

Việc dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân sắp hoàn thành không chỉ góp phần giải quyết áp lực giao thông tại khu vực phía Tây Nam Hà Nội mà còn cho thấy hiệu quả từ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai các dự án hạ tầng.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới./.

Hà Nội gỡ nút thắt cuối khi mở đường Nguyễn Tuân Đến nay, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân đã ghi nhận bước tiến quan trọng khi hộ dân tại số nhà 35 đã đồng ý nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho phường Thanh Xuân.

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