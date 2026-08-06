Chưa đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Bạc Liêu-Cà Mau giai đoạn 2026-2030

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Bạc Liêu liên quan đến việc mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Quốc lộ 1 có điểm đầu tại khu vực Cửa khẩu Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn; điểm cuối tại vị trí giao với đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau; tuyến đi qua địa bàn 23 tỉnh, thành phố; trong đó đoạn đi qua tỉnh Cà Mau (từ ranh giới thành phố Cần Thơ-Cà Mau đến Năm Căn, tỉnh Cà Mau) được quy hoạch đường cấp III, 4 làn xe.

Kết quả khảo sát, nghiên cứu và kiến nghị của Tư vấn, Ban Quản lý dự án 7 cho thấy, lưu lượng giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn Bạc Liêu-Cà Mau thời điểm hiện nay là 15.281 xe con quy đổi/ngày đêm và đến năm 2030 đạt khoảng 17.292 xe con quy đổi/ngày đêm nên có thể khai thác với quy mô hiện tại đến sau năm 2030; hiện tượng ùn tắc cục bộ có thể xảy ra ở một số thời điểm tương tự như nhiều điểm khác trên các tuyến quốc lộ.

Hiện, tỉnh Cà Mau đang nghiên cứu triển khai tuyến kết nối trung tâm hành chính hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu trước đây, quyết tâm hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2030. Tuyến này song song với Quốc lộ 1 nên khi đưa vào khai thác sẽ giảm đáng kể lưu lượng xe trên Quốc lộ 1.

Ngoài ra, trong thời gian qua, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều dự án xây dựng hạ tầng giao thông được triển khai, trong đó đáng chú ý là tuyến cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang-Cà Mau đã hoàn thành, thông xe vào tháng 1/2026 giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Cà Mau với Cần Thơ và các tỉnh, thành phố.

Hiện nay, kết nối dọc Cà Mau-Cần Thơ gồm các tuyến Quốc lộ 1, Quản Lộ-Phụng Hiệp và cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang-Cà Mau; riêng kết nối Bạc Liêu-Cà Mau chủ yếu theo Quốc lộ 1 và nhu cầu lưu thông trên tuyến có tăng so với trước thời điểm ngày 1/7/2025.

Trên cơ sở dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Bộ Xây dựng đã rà soát, hoàn thiện danh mục, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án có nhu cầu bố trí vốn ngân sách Nhà nước và đã kiến nghị ưu tiên đầu tư cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ cuối tuyến tránh Sóc Trăng đến Bạc Liêu (qua địa phận thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau), đoạn còn lại từ Bạc Liêu đến Cà Mau khai thác theo quy mô hiện tại, chưa đề xuất đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2026-2030 và sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá sự cần thiết đầu tư trong thời gian tiếp theo.

Trước mắt, Bộ Xây dựng có nghiên cứu cải tạo, khắc phục hiện tượng ngập nước, thắt hẹp nền, mặt đường ở một số vị trí nhằm tăng khả năng lưu thông, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông.

Song song đó, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam tích cực, chủ động phối hợp với địa phương, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình quản lý, khai thác để kịp thời có phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông vào các dịp lễ, Tết, cuối tuần và mùa cao điểm du lịch tâm linh... để tăng khả năng lưu thông đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, giảm thiểu hiện tượng ùn tắc, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông./.

Đề xuất hơn 10.600 tỷ đồng mở rộng Quốc lộ 1 từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 qua các tỉnh từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long sẽ góp phần hoàn thiện tuyến Quốc lộ 1, nâng cao năng lực khai thác của hành lang vận tải Bắc-Nam.