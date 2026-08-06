Sẽ thi công đồng loạt Dự án cao tốc Vinh-Thanh Thủy trong tháng 9

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký trình Quốc hội báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025 về chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Theo đó, Dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy có tổng chiều dài hơn 60km nằm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Công trình có điểm đầu tại nút giao Hưng Tây, kết nối với cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt, điểm cuối tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy-Nậm On, biên giới Việt Nam-Lào.

Tuyến đường được quy hoạch 6 làn xe, giai đoạn một đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe, các cầu lớn xây dựng theo quy mô 6 làn, tốc độ thiết kế 80-100km/h, sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 23.900 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 10 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thuỷ do Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư; 9 dự án thành phần còn lại (do ủy ban nhân dân các xã có dự án đi qua làm chủ đầu tư) thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Được khởi công từ giữa tháng 5/2026 và có mốc hoàn thành vào năm 2029, đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và khởi công gói thầu XL01 ngày 18/5/2026. Nhà thầu đã hoàn thành chuẩn bị, triển khai đồng loạt các mũi thi công trong tháng 7/2026. Các gói thầu còn lại dự kiến lựa chọn xong nhà thầu trong tháng 8 và triển khai thi công đồng loạt 6/6 gói thầu xây lắp trước ngày 30/9/2026.

Bảo đảm việc triển khai dự án đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 255/2025/QH15, Chính phủ kiến nghị Quốc hội quan tâm, thường xuyên giám sát tình hình, có ý kiến với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tăng cường công tác quản lý nhà nước, giám sát chặt chẽ để dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Cao tốc Vinh-Thanh Thủy là một phần của hành lang kết nối Hà Nội-Vientiane, được Chính phủ Việt Nam và Lào thống nhất hướng tuyến từ năm 2016. Phần tuyến phía Việt Nam dài khoảng 370 km, trong đó khoảng 310 km đi trùng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã và đang được đầu tư.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ cửa khẩu Thanh Thủy tới các đô thị và cảng biển Nghệ An, tăng kết nối giữa Bắc Trung Bộ với Lào và Thái Lan. Các điểm du lịch như biển Cửa Lò, Khu di tích Kim Liên, Vườn quốc gia Pù Mát cũng được kỳ vọng thuận lợi hơn trong thu hút du khách./.

Nghệ An khởi công cao tốc Vinh-Thanh Thủy vốn đầu tư gần 24.000 tỷ đồng Tuyến đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60km, với quy mô 4 làn xe là một trong những dự án giao thông trọng điểm có tổng mức đầu tư lên đến gần 24.000 tỷ đồng.