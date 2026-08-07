Khẩn trương phân luồng giao thông sau vụ sạt lở trên tuyến ĐT161 ở Lào Cai

Khoảng 23 giờ ngày 06/8/2026, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường tỉnh 161, đoạn qua khu vực Vạt Dầu, gần nghĩa trang thuộc thôn Liên Hà 1, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay trong đêm, Công an xã Bảo Hà đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai chốt chặn, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Theo ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ phần mặt đường dài khoảng 30 mét đã bị đứt gãy, sạt trượt hoàn toàn xuống phía taluy âm giáp bờ sông Hồng. Sự cố làm hư hỏng nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao đối với người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công an xã Bảo Hà đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khẩn trương có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng bố trí chốt chặn tại hai đầu khu vực sạt lở, căng dây cảnh báo khu vực đặc biệt nguy hiểm, nghiêm cấm người và phương tiện đi vào khu vực bị ảnh hưởng; đồng thời hướng dẫn người dân và các phương tiện lưu thông theo các tuyến đường thay thế nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, đánh giá mức độ sạt lở và triển khai các biện pháp khắc phục. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tự ý đi qua khu vực sạt lở, chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng và thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, giao thông để lựa chọn lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn./.

Tuyên Quang khẩn trương khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông Mưa lớn kéo dài liên tục đã làm sạt lở, vùi lấp nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại tỉnh Tuyên Quang, gây ách tắc cục bộ và ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

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