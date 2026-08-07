Lào Cai khẩn trương tìm kiếm 2 người mất tích do mưa lũ

Tính đến 17 giờ ngày 6/8, đợt mưa lớn, dông lốc và sạt lở đất kéo dài tại tỉnh Lào Cai đã làm 2 người mất tích cùng nhiều thiệt hại nặng nề về nhà ở, hạ tầng giao thông.

Chính quyền các địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và người dân bám hiện trường, xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân và triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa lũ những ngày qua đã làm 2 người mất tích gồm: Ông Quàng Văn Hoàn (sinh năm 1981, sống tại tỉnh Sơn La) bị mất tích tại khu vực sạt lở gần hồ Thủy điện Mý Háng Tầu, xã Chế Tạo; và ông Quách Văn Tuyến (sinh năm 1973, sống tại xã Xuân Ái) mất tích trong lúc đi đánh cá ngoài suối trong lúc mưa lớn.

Mưa lũ cũng làm 10 nhà ở bị ảnh hưởng, hư hỏng hoặc ngập sâu (trong đó có nhà ngập trên 2 m tại xã Đông Cuông).

Trước nguy cơ sạt lở đất tiếp diễn do nền đất đã bão hòa, chính quyền các địa phương đã phải di dời, sơ tán khẩn cấp 34 hộ với 135 nhân khẩu đến nơi an toàn, đồng thời rà soát hàng chục hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao tại Quy Mông, Sơn Lương, Cảm Nhân.

Về sản xuất và hạ tầng, mưa lũ đã làm thiệt hại hơn 22,8ha cây trồng, lúa, ngô và quế; hàng chục con gia cầm bị chết; công trình thủy lợi, trường học bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, giao thông bị chia cắt nghiêm trọng với ít nhất 43 điểm sạt lở trên các tuyến đường địa phương, tổng khối lượng đất đá vùi lấp ước tính khoảng 6.545m³, chưa kể nhiều điểm sạt lở lớn chưa thể bóc tách khối lượng tại Sơn Lương, Khao Mang... Tổng giá trị thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 971 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã duy trì lực lượng trực ban 24/24 giờ. Huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ và nhân dân xuyên đêm bám hiện trường.

Công tác tìm kiếm 2 người mất tích đang được triển khai với mức ưu tiên cao nhất. Khoanh vùng dọc các suối và hạ lưu đi kèm các biện pháp cảnh báo an toàn.

Bên cạnh đó, những địa phương bị thiệt hại đã huy động máy móc, phương tiện tập trung hót dọn đất đá, khơi thông các tuyến giao thông huyết mạch, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, vệ sinh môi trường và khôi phục sản xuất sau thiên tai./.

Cảnh báo mưa cường độ lớn trên 100mm tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

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