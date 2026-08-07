Phú Thọ gỡ vướng mắc mặt bằng, đẩy nhanh đầu tư các cụm công nghiệp

Trước yêu cầu mở rộng không gian phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư, tỉnh Phú Thọ đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ các cụm công nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế.

Hiện nay, toàn tỉnh Phú Thọ có 67 cụm công nghiệp được thành lập; trong đó 35 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút khoảng 930 dự án thứ cấp, tạo việc làm cho trên 37.000 lao động.

Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy bình quân mới đạt khoảng 53%; nhiều cụm công nghiệp vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng hoặc đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Là một trong những cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả, cụm công nghiệp Đồng Sóc có quy mô 75 ha, đến nay đã hoàn thành 100% diện tích đất phải bồi thường, giải phóng mặt bằng và được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao đất thực hiện dự án.

Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê đạt 55,8/59,9 ha, tương đương tỷ lệ lấp đầy khoảng 93,1%. Hiện cụm công nghiệp Đồng Sóc có 24 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 3.600 lao động.

Trong số các doanh nghiệp đang đầu tư tại cụm công nghiệp Đồng Sóc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Việt Thiên hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hơn 1.800 lao động. Bà Dương Thị Huyền, Trưởng phòng Tuân thủ Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Việt Thiên cho biết, công ty đã thành lập bộ phận an toàn lao động chuyên trách; xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng phân xưởng; thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân, người lao động. Những vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động cao như tổ cắt, tổ sửa chữa máy móc được đặc biệt quan tâm nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất.

Bên cạnh những cụm công nghiệp đã phát huy hiệu quả, nhiều dự án khác vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai. Việc giải phóng mặt bằng kéo dài do hồ sơ đất đai qua nhiều thời kỳ còn bất cập, nguồn gốc sử dụng đất phức tạp hoặc người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường. Ngoài ra, một số dự án còn vướng mắc về thủ tục đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất và đấu nối hạ tầng kỹ thuật.

Đơn cử như Dự án cụm công nghiệp Thổ Tang-Lũng Hòa có quy mô gần 35 ha, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối tháng 2/2027. Đến nay, dự án mới hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 9,6 ha, đạt 27,8% diện tích. Trong đó, xã Vĩnh Thành đã giải phóng mặt bằng hơn 6,9/9,07 ha; xã Thổ Tang giải phóng hơn 2,7/25,6 ha. Do chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư vẫn chưa được giao đất để triển khai xây dựng hạ tầng.

Sản xuất linh kiện điện tử Công ty TNHH Star Engineers Việt Nam, tại khu công nghiệp Bình Xuyên. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Theo ông Lê Chính Hùng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Bình Minh, chủ đầu tư dự án cho biết, doanh nghiệp đã ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn gặp nhiều khó khăn do một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, đề nghị mức hỗ trợ cao hơn quy định; mặt bằng đã giải phóng còn xen kẹp, chưa liền thửa. Vì vậy, đến nay dự án vẫn chưa được giao đất để triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Hiện chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng hoàn thiện phương án bồi thường, đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại để sớm đủ điều kiện được giao đất thực hiện dự án.

Để bảo đảm tiến độ, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thường xuyên kiểm tra thực địa, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đồng thời yêu cầu các nhà đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trong chuyến kiểm tra một số dự án cụm công nghiệp trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát từng phần việc, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Thổ Tang-Lũng Hòa trong quý 4/2026.

Theo bà Phùng Thị Kim Nga, việc đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp sẽ tạo thêm quỹ đất sạch, nâng cao khả năng thu hút các dự án sản xuất, chế biến, chế tạo; qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Khu công nghiệp Khai Quang. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang triển khai, tỉnh Phú Thọ cũng chủ động mở rộng quỹ đất công nghiệp để đón làn sóng đầu tư mới.

Mới đây, Sở Công Thương tổ chức công bố và trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập ba cụm công nghiệp gồm Đầm Đuống, Yên Phương và Sơn Lôi.

Song song với đó, tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng quy mô một số cụm công nghiệp hiện hữu như điều chỉnh mở rộng cụm công nghiệp Tân Phú lên tổng diện tích 49,15 ha, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp, cơ khí, dệt may, da giày, chế biến thực phẩm và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống cụm công nghiệp theo hướng phù hợp với không gian phát triển mới sau hợp nhất. Theo phương án điều chỉnh, những cụm công nghiệp không còn phù hợp sẽ được đưa ra khỏi quy hoạch; đồng thời bổ sung các cụm công nghiệp có lợi thế về giao thông, hạ tầng kỹ thuật, phát triển theo mô hình xanh, tuần hoàn, sinh thái và công nghệ cao.

Với việc đồng thời tháo gỡ các dự án đang triển khai, mở rộng quỹ đất công nghiệp và hoàn thiện quy hoạch theo không gian phát triển mới, Phú Thọ hướng tới xây dựng hệ thống cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động./.

Phú Thọ công bố thành lập 3 cụm công nghiệp đầu tiên sau hợp nhất Việc thành lập các cụm công nghiệp mở ra không gian phát triển mới đồng thời đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tại tỉnh Phú Thọ.