Ngoại giao kinh tế: Kiến tạo hệ sinh thái đồng hành và thúc đẩy tự chủ công nghệ

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, phiên kết nối doanh nghiệp “Ngoại giao đồng hành cùng Cộng đồng doanh nghiệp” ngày 6/8, đã diễn ra rất hiệu quả, thực chất. Tại đây, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp đã cùng chia sẻ, làm rõ các vấn đề cốt lõi nhằm đưa ngoại giao kinh tế trở thành động lực phát triển trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã định hướng về vai trò của công tác đối ngoại trong kỷ nguyên mới, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiến tạo môi trường đầu tư an toàn, lành mạnh để phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Theo ông, trong giai đoạn hiện nay, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần phát huy tối đa tinh thần chủ động, tích cực đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước. Việc tăng cường tìm kiếm đối tác, thúc đẩy thu hút nguồn vốn chất lượng cao, tiếp cận công nghệ tiên tiến và quảng bá mạnh mẽ thương hiệu nông sản, văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thị trường quốc tế là những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu cần được triển khai đồng bộ.

"Phải làm sao để đối ngoại và hợp tác quốc tế trở thành một nguồn lực trọng yếu cho phát triển, trong đó các cơ quan đại diện giữ vai trò tiên phong, kiến tạo," Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã định hướng về vai trò của công tác đối ngoại trong kỷ nguyên mới, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiến tạo môi trường đầu tư an toàn, lành mạnh để phục vụ phát triển kinh tế đất nước. (Ảnh: Vietnam+)

Kiến tạo hệ sinh thái đồng hành công-tư

Tại phiên tọa đàm, các diễn giả thống nhất ngành ngoại giao hiện nay không chỉ dừng lại ở vai trò xúc tiến thương mại truyền thống, mà đã trở thành người đồng hành trực tiếp, tạo dựng bệ đỡ niềm tin vững chắc cho doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu. Sự kết hợp giữa uy tín ngoại giao Nhà nước và năng lực sáng tạo của kinh tế tư nhân tạo ra sức mạnh cộng hưởng lớn để vượt qua các rào cản quốc tế.

Chia sẻ về hành trình phát triển của doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sovico, nhấn mạnh vai trò nâng đỡ pháp lý và uy tín của các cơ quan ngoại giao trong những ngày đầu ra biển lớn đầy khó khăn của doanh nghiệp. Trải qua 15 năm phát triển, từ 3 tàu bay ban đầu, Vietjet Air đã vận hành 135 chiếc và từng bước khẳng định vai trò hạ tầng hàng không vững chắc, trong đó có sự đồng hành của ngoại giao kinh tế.

Tuy nhiên, để tối ưu hóa sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trong nước trong kỷ nguyên mới, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đề xuất xây dựng chuỗi liên kết nội khối chặt chẽ giữa các doanh nghiệp lớn và nhỏ, từ đó tạo nên một chuỗi cung ứng bền vững trước khi bước ra quốc tế.

Đánh giá về vai trò định hướng và dẫn dắt của ngành, bà Thanh Mẫu nhấn mạnh: “Bộ Ngoại giao là những người hoa tiêu đi giữa đại dương và đưa các tập đoàn, hiệp hội, doanh nghiệp đi ra biển lớn hơn. Nếu có hoa tiêu tốt, có một đoàn tàu mạnh thì chúng ta sẽ đi xa hơn, đi lâu hơn và đi bền vững hơn.”

Tự chủ công nghệ lõi, thu hút nhân tài

Bên cạnh đó, các diễn giả cũng tập trung trao đổi về những chiến lược tự lực tự cường thông qua việc làm chủ công nghệ, tối ưu hóa chuỗi cung ứng đồng thời ngăn chặn tình trạng "chảy máu chất xám."

Trong bối cảnh tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển vượt bậc, việc chuyển dịch phương thức tiếp cận ngoại giao đóng vai trò quyết định đối với vị thế của quốc gia.

Ở góc độ doanh nghiệp công nghệ, Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group, đã nêu những quan điểm thẳng thắn về tư duy đổi mới sáng tạo trong thời đại mới. Theo ông, doanh nghiệp không nhất thiết phải phát minh ra tất cả, mà quan trọng là nắm giữ công nghệ nền tảng. Bên cạnh đó, ông Chung bày tỏ CT Group kỳ vọng mạng lưới cơ quan đại diện ngoại giao sẽ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam định vị thương hiệu công nghệ quốc gia chất lượng cao trên bản đồ quốc tế.

Đồng tình với quan điểm trên và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án nông nghiệp quy mô lớn tại Nga và Australia, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH, nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn nhân lực kiều bào và sự cần thiết của một chiến lược bảo vệ “chất xám” quốc gia. Theo ông, đến giai đoạn này chất xám mới là yếu tố quyết định chứ không phải là tài nguyên. Do đó, ông Hải nhấn mạnh chúng ta sẽ rất những chiến lược được dẫn dắt bởi Bộ Ngoại giao trong vấn đề bảo vệ chất xám của Việt Nam.

Bên cạnh đó, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp cũng kiến nghị Bộ Ngoại giao tăng cường vai trò trong "ngoại giao tài chính," dịch chuyển từ thu hút FDI thuần túy sang kết nối dòng vốn chất lượng cao, hỗ trợ doanh nghiệp niêm yết quốc tế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối toàn cầu giữa Nhà nước và doanh nghiệp để khai thác tối đa nguồn lực quốc tế.

Ông Trần Đình Tùng đánh giá cao sự chủ động của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc thiết lập các chỉ tiêu KPI cụ thể. (Ảnh: Vietnam+)

Bên lề Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, ông Trần Đình Tùng, Chủ tịch Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam, đã chia sẻ những đánh giá về bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác ngoại giao kinh tế đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông đánh giá cao sự chủ động của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc thiết lập các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả (KPI) cụ thể, thực chất nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động kết nối giao thương.

Liên quan đến chiến lược đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ông Trần Đình Tùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự chủ công nghệ và tối ưu hóa chuỗi cung ứng nội địa trong ngành xây dựng. Trong bối cảnh tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thay đổi tư duy quản lý là yếu tố quyết định để doanh nghiệp Việt Nam vững vàng hội nhập. Đồng thời, xu hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để cho cấp cơ sở, được kỳ vọng sẽ củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tối giản hóa thủ tục hành chính và tạo động lực đột phá cho các công trình trọng điểm.

Ông Trần Đình Tùng khẳng định: "Đổi mới sáng tạo không có nghĩa là chúng ta phải tự phát minh ra mọi thứ, mà cốt yếu là làm chủ công nghệ lõi và chuỗi cung ứng nội địa để tự chủ cuộc chơi, không bị phụ thuộc vào bên ngoài"./.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Để mỗi quan hệ mở thêm một cơ hội hợp tác Nhìn từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và hoạt động đối ngoại gần đây có thể thấy ngoại giao Việt Nam ngày càng đi vào thực chất.