Chính trị

Thư mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, ngày 6/8/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Thư mừng đến Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Thư mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan
(6/8/1976-6/8/2026), ngày 6/8/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Thư mừng đến Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cũng đã gửi Thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng./.

(TTXVN/Vietnam+)
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