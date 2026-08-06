Thư mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan

(6/8/1976-6/8/2026), ngày 6/8/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Thư mừng đến Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cũng đã gửi Thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng./.

Tà áo truyền thống “đan kết” tình hữu nghị 50 năm Việt Nam-Thái Lan Thông qua áo dài Việt Nam và 8 loại trang phục truyền thống nữ của Thái Lan, những thành tựu và tiềm năng trong quan hệ hai nước được khẳng định, tiếp tục bồi đắp cho tương lai phát triển bền vững.