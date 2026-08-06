Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks

Chiều 6/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks tới chào nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng bà Jennifer Wicks được bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; bày tỏ tin tưởng với bề dày kinh nghiệm ngoại giao và am hiểu về khu vực, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng vai trò cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; đánh giá cao những bước phát triển vượt bậc của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ trên mọi lĩnh vực thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Quốc hội hai nước tiếp tục được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc, các chương trình hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai bên, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị, thu hẹp khác biệt; đồng thời hoan nghênh sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Quốc hội Hoa Kỳ đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại sứ Jennifer Wicks phát huy vai trò cầu nối, phối hợp cùng phía Việt Nam thúc đẩy hơn nữa các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là của lãnh đạo cấp cao; thúc đẩy tạo cơ chế đối thoại thường xuyên, thực chất giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội thông tin tới Đại sứ về một số nội dung được thảo luận tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thúc đẩy đà hợp tác kinh tế làm trọng tâm, động lực thúc đẩy quan hệ song phương; cho biết Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi, môi trường đầu tư thông thoáng cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ ổn định sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; đồng thời mong muốn Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên phối hợp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đột phá mới, đặc biệt là các ngành công nghệ cao, bán dẫn, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi năng lượng xanh.

Về khắc phục hậu quả chiến tranh, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là nền tảng xây dựng lòng tin, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; theo đó đề nghị hai bên tiếp tục ưu tiên hợp tác chặt chẽ trong việc tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm quân nhân mất tích.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp, Đại sứ Jennifer Wicks bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm cương vị Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ; cam kết tiếp tục làm cầu nối để góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển hơn nữa trong thời gian tới; cho biết Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)

Đại sứ Jennifer Wicks nhất trí với những đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cho rằng thành quả quan hệ hai nước hiện nay có sự đóng góp quan trọng của quan hệ mạnh mẽ giữa hai Quốc hội; đánh giá cao những thành tựu nổi bật trong hợp tác giữa Quốc hội hai nước thời gian qua, trong đó có việc trao đổi đoàn như chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Hạ Nghị sỹ Michael Baumgartner, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ (ngày 26/5/2026) và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Lao động Hạ viện Hoa Kỳ Tim Walberg, dự kiến vào ngày 12/8 sắp tới; bày tỏ mong muốn có thêm nhiều đoàn của Quốc hội Việt Nam sang thăm, làm việc tại Hoa Kỳ.

Đại sứ khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương Việt Nam để tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp và các kênh; nhất trí việc hai bên sớm hoàn tất đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng; nhấn mạnh ủng hộ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, trong đó phía Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm về hợp tác năng lượng, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số; nhất trí và tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh./.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển thực chất Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; đánh giá quan hệ hai nước đang có nền tảng vững chắc và nhiều dư địa để tiếp tục phát triển.