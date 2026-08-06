Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Malaysia đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ

Chiều 6/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Malaysia Tan Yang Thai tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng, đánh giá cao Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc trọng trách tại Việt Nam trong hơn 3 năm qua, đóng góp quan trọng vào việc triển khai toàn diện, đồng bộ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tháng 11/2024 trong chuyến thăm chính thức Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ song phương. Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ 10 trên 154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai bên mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa của nhau, nhất là nông thủy sản, công nghiệp thực phẩm, sản phẩm linh kiện điện tử, vật liệu xây dựng… để sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn; đề nghị Malaysia đầu tư phát triển ngành công nghiệp Halal tại Việt Nam như xây dựng năng lực, thiết lập bộ tiêu chuẩn chứng nhận Halal chung; công nhận lẫn nhau giữa Trung tâm chứng nhận Halal Quốc gia; đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ thúc đẩy dự án 3 bên giữa Việt Nam, Malaysia và Singapore về truyền tải điện gió ngoài khơi xuyên biên giới.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Đại sứ Tan Yang Thai trong kết nối thông tin nhằm tăng cường hợp tác hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đề nghị hai nước cần tiếp tục ủng hộ nhau tại trong các khuôn khổ đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, WTO…

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai đến chào từ biệt. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng mong muốn Đại sứ Tan Yang Thai, trên cương vị mới trong thời gian tới, tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển, thúc đẩy sớm thông qua Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước để làm cơ sở tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất quan hệ song phương.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng dành thời gian tiếp, Đại sứ Tan Yang Thai khẳng định Malaysia luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực hai nước có tiềm năng và thế mạnh như dầu khí, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, chuyển đổi số, an ninh số, khoa học-công nghệ….; bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy ASEAN đoàn kết phát triển; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Đại sứ Tan Yang Thai bày tỏ cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành hữu quan Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để vun đắp cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam- Malaysia ngày càng phát triển mạnh mẽ và thực chất./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Malaysia Tan Yang Thai chào từ biệt Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Malaysia đang phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

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