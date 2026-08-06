Việt Nam-Thái Lan nhất trí thúc đẩy triển khai thực chất Chiến lược "Ba kết nối"

Chiều 6/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram đang thăm chính thức Việt Nam.

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026), góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội cũng như thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh Thái Lan là nước láng giềng gần gũi, đối tác quan trọng và là người bạn đồng hành của Việt Nam, cùng chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chiến lược; khẳng định hai nước luôn phối hợp chặt chẽ nhằm phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Quốc hội Thái Lan trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra những động lực mới cho hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước cũng như việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Zaram bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, ấm áp của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như quá trình tinh gọn bộ máy của Việt Nam thời gian qua; nhấn mạnh Thái Lan quan tâm và mong muốn tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2026 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Anutin Charnvirakul vào tháng 6/2026.

Hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Thái Lan thời gian qua. Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện được triển khai mạnh mẽ với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương; hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác quan trọng, nhất là cơ chế họp Nội các chung do Thủ tướng hai nước đồng chủ trì; phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031 với những kết quả cụ thể trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc phòng-an ninh; tăng cường hợp tác về an ninh, an toàn hàng hải, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, cứu hộ-cứu nạn, quản lý biên giới; đẩy mạnh phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người và lừa đảo qua mạng; kiên quyết không để bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy triển khai thực chất Chiến lược "Ba kết nối," tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp, địa phương và các chiến lược phát triển bền vững; khai thác hiệu quả Hành lang kinh tế Đông- Tây và Hành lang kinh tế phía Nam; mở rộng kết nối giao thông đường bộ, đường hàng không và đường biển; khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư; phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam-Thái Lan, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 25 tỷ USD, hướng tới 50 tỷ USD theo hướng cân bằng và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát, phát huy vai trò ủng hộ quá trình hợp tác hai nước, đồng thời phát huy vai trò cầu nối giữa các địa phương, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân, qua đó củng cố nền tảng hữu nghị lâu dài giữa hai dân tộc.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố đoàn kết nội khối, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN; thúc đẩy lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương, góp phần quan trọng tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân và tin cậy chính trị giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Thái Lan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ở Thái Lan sinh sống ổn định, tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của Thái Lan cũng như quan hệ Việt Nam-Thái Lan.

Hai nhà lãnh đạo tin tưởng với quyết tâm chính trị cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của hai nước, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chiều 6/8/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram thăm chính thức Việt Nam.