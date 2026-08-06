Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng cường hiệu quả hiệp đồng ứng phó an ninh mạng

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia, đã chủ trì phiên họp thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Tham dự phiên họp có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo; đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; thành viên Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia.

Phiên họp được tổ chức tại trụ sở Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), kết nối trực tuyến tới điểm cầu Tiểu ban An ninh mạng tại 34 địa phương.

Ban Chỉ đạo đã đánh giá toàn diện kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia và Tiểu ban An ninh mạng tại các bộ, ngành, địa phương; đánh giá tình hình, thảo luận các quyết sách, giải pháp bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh quốc gia và chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cần tập trung thực hiện để tạo ra những chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng trong thời gian tới, thực hiện mục tiêu kép: Bảo vệ vững chắc an ninh mạng, an ninh dữ liệu quốc gia, góp phần xây dựng nền tảng kiến tạo, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác bảo đảm an ninh mạng quốc gia đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác.

Thay mặt Chính phủ và Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, chuyên gia trong công tác bảo đảm an ninh mạng, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số và củng cố niềm tin số quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế, trong đó nhận thức về bảo vệ an ninh mạng của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân còn chưa đầy đủ, còn tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu tại các cơ quan chủ quản hệ thống thông tin còn hạn chế.

Còn tình trạng chưa chấp hành đầy đủ các quy định về bảo vệ an ninh mạng; đầu tư còn phân tán, dàn trải và chưa tương xứng với mức độ quan trọng của các hệ thống thông tin cần bảo vệ. Năng lực bảo đảm an ninh mạng chưa bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới, dẫn đến khả năng sẵn sàng, chủ động ứng phó còn hạn chế.

Cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, ứng cứu sự cố và hợp tác công-tư chưa thật sự đồng bộ, trong khi tội phạm mạng, hoạt động mua bán dữ liệu, lừa đảo trực tuyến và vi phạm trên nền tảng xuyên biên giới vẫn diễn biến phức tạp.

Công tác bố trí, đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao về an ninh mạng chưa đáp ứng được yêu cầu, việc phát triển công nghệ lõi và công nghiệp an ninh mạng trong nước còn chậm.

Thủ tướng đánh giá trong giai đoạn tới, sự cạnh tranh giữa các quốc gia trên không gian mạng không chỉ về công nghệ, mà còn về khả năng kiểm soát dữ liệu, nền tảng, tiêu chuẩn, chuỗi cung ứng, năng lực tính toán, trí tuệ nhân tạo và mật mã. Tấn công mạng, gián điệp mạng, chiến tranh thông tin, thao túng nhận thức và tội phạm công nghệ cao tiếp tục đan xen, đặt ra những thách thức rất lớn với bảo đảm an ninh mạng nói riêng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia nói chung.

Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo tập trung nâng cao năng lực chỉ đạo, điều phối thống nhất trên phạm vi toàn quốc, tăng cường hiệu quả hiệp đồng ứng phó an ninh mạng. Rà soát, hoàn thiện quy chế hoạt động, chế độ thông tin, báo cáo và cơ chế chỉ huy, điều phối giữa Ban Chỉ đạo với các Tiểu ban của bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trong tháng 8/2026. Văn phòng Ban Chỉ đạo định kỳ hằng quý báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ giao các bộ, cơ quan, địa phương.

Về tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật An ninh dữ liệu, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai (tháng 10/2026); nghiên cứu, xây dựng Khung bảo đảm an ninh AI quốc gia và năng lực chuyên trách về an ninh AI trong năm 2027; trong năm 2026, ban hành hướng dẫn tạm thời về sử dụng AI an toàn trong cơ quan nhà nước.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách đặc thù thu hút và hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ, nhóm khởi nghiệp về an ninh mạng trong nước (hoàn thành trong quý III/2026).

Chỉ đạo triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về bảo đảm an ninh mạng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong quý 3 năm 2026 bộ chỉ số bảo đảm an ninh mạng làm cơ sở đánh giá năng lực bảo đảm an ninh mạng của các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp; phối hợp Bộ Nội vụ nghiên cứu việc đưa chỉ số đánh giá an ninh mạng vào tiêu chí đánh giá cán bộ hằng năm.

Tập trung triển khai nhiệm vụ về phát triển nền tảng bảo mật và an ninh mạng cho hạ tầng số quốc gia và phát triển nền tảng điện toán đám mây nội địa, phục vụ an toàn cho các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng cũng lưu ý phải đưa vào hoạt động Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2027; chuẩn bị sáng kiến về "Nền kinh tế an ninh mạng" tại APEC 2027; tập trung nâng cao năng lực của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; triển khai mở rộng Trung tâm điều hành An ninh mạng quốc gia, hoàn thành trong quý 2 năm 2028.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng xây dựng thế trận và năng lực tác chiến không gian mạng trong tình huống chiến tranh và xung đột vũ trang; cùng với Bộ Công an xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, cảnh báo, hiệp đồng và chuyển trạng thái từ bảo vệ an ninh mạng trong điều kiện hòa bình sang phòng thủ, tác chiến khi có tình huống chiến tranh, xung đột quân sự; tổ chức ít nhất một cuộc diễn tập liên ngành cấp quốc gia trong năm 2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường quản lý thuê bao di động, dịch vụ viễn thông, tổng đài ảo và các doanh nghiệp viễn thông không có hạ tầng, đảm bảo xác định được chính xác người chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với thuê bao viễn thông; chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể cách lập dự toán, phân bổ khoản kinh phí tối thiểu 15% tổng kinh phí thực hiện chương trình, đề án, dự án chuyển đổi số để bảo vệ an ninh mạng (hoàn thành trong quý III/2026).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến, hoàn thành trong quý 4 năm 2026.

Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an trao đổi thông tin, thiết lập cơ chế ngăn chặn "nóng" tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, thu hồi tài sản cho người dân, hoàn thành trong quý 4 năm 2026.

Bộ Tài chính bảo đảm nguồn lực cho các nhiệm vụ chiến lược, gắn đầu tư chuyển đổi số với kinh phí bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu ngay từ đầu. Chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an ban hành hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương báo cáo, thống kê và tổ chức thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc lập dự toán, sử dụng kinh phí bảo đảm an ninh mạng, hoàn thành trong quý 3 năm 2026.

Các bộ: Công Thương, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan quản lý hạ tầng thiết yếu xác định rõ hệ thống trọng yếu, chủ động xây dựng phương án, kịch bản vận hành liên tục, phục hồi sau thảm họa, kiểm soát nhà thầu và chuỗi cung ứng; phối hợp kết nối giám sát, cảnh báo với Trung tâm An ninh mạng quốc gia.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và cơ quan liên quan xây dựng lập trường, hồ sơ pháp lý và cơ chế đối ngoại về chủ quyền, hành vi có trách nhiệm của quốc gia, điều tra tội phạm xuyên biên giới và xử lý vi phạm của nền tảng nước ngoài; chủ động tham gia các tiến trình của Liên hợp quốc và khu vực.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan báo chí xây dựng cơ chế truyền thông trong xử lý khủng hoảng; nâng cao năng lực kiểm chứng thông tin và truyền thông rủi ro cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cập nhật Kế hoạch hành động các tháng cuối năm 2026 theo nguyên tắc "6 rõ"; người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp, không khoán trắng cho đơn vị công nghệ, hoàn thành trong tháng 8/2026.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn diện và khẩn trương khắc phục ngay các lỗ hổng bảo mật các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; kiểm soát tài khoản đặc quyền; áp dụng xác thực đa yếu tố, phân vùng mạng, quản lý thiết bị đầu cuối, truy cập từ xa, dịch vụ đám mây và nhà thầu, hoàn thành trong quý 4 năm 2026.

Tập trung xây dựng, đào tạo, phát triển lực lượng chuyên sâu về an ninh mạng. Đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số để mọi người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng số và tự bảo vệ mình.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời gian tới, với sự nỗ lực quyết tâm, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, chúng ta tin tưởng rằng công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, góp phần xây dựng niềm tin số, kiến tạo xã hội số, nền kinh tế số phát triển, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp Ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia Sáng 6/8/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia chủ trì cuộc họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo.

​