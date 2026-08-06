Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Malaysia Tan Yang Thai chào từ biệt

Chiều 6/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Malaysia Tan Yang Thai tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Malaysia đang phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Tin cậy chính trị, hợp tác song phương nói chung và giữa Quốc hội hai nước nói riêng được củng cố và tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, giao lưu nhân dân, địa phương, phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Hợp tác kinh tế giữ vai trò quan trọng và là điểm sáng trong quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn quan hệ nghị viện hai nước tiếp tục được mở rộng, trong đó có việc thúc đẩy ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Hạ viện, Thượng viện Malaysia, làm cơ sở pháp lý đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước; thúc đẩy các doanh nghiệp Malaysia mở rộng đầu tư tại Việt Nam; tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, kết nối địa phương, giao lưu nhân dân; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau và các nước ASEAN xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, tăng cường hợp tác nội khối, phát huy vai trò trung tâm trong việc xử lý các vấn đề chiến lược ở khu vực.

Về phần mình, Đại sứ Tan Yang Thai cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng và vinh dự trong nhiệm kỳ công tác đã có nhiều đóng góp vào việc thiết lập, triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Malaysia.

Trong đó, hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển thực chất, hiệu quả không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác hai nước có tiềm năng và thế mạnh như dầu khí, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, khoa học-công nghệ.

Đại sứ Tan Yang Thai bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ góp phần thúc đẩy vai trò trung tâm, sự phát triển và tinh thần đoàn kết trong ASEAN, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhân dịp này, Đại sứ Tan Yang Thai trân trọng gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chân thành cảm ơn lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan hữu quan của Quốc hội Việt Nam đã tích cực quan tâm, hỗ trợ để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác; bày tỏ tin tưởng với sự ủng hộ của Quốc hội hai nước, hợp tác Việt Nam-Malaysia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đại sứ Tan Yang Thai khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào, sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ hai nước nói chung và giữa Quốc hội hai nước nói riêng ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực và trên thế giới./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Chiều 6/8/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác.

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