Việt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm của doanh nghiệp thực phẩm Ba Lan

Tối 6/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, Trung tâm Xúc tiến thuộc Phòng Thương mại Ba Lan, cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Ba Lan đã giới thiệu chiến dịch truyền thông và xúc tiến “Taste Europe - Khám phá hương vị châu Âu!”; đồng thời tổ chức chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ba Lan.

“Taste Europe - Khám phá hương vị châu Âu!” là chiến dịch quảng bá các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm được lựa chọn có nguồn gốc từ EU. Trong đó, có thể kể đến những sản phẩm tiêu biểu như thịt bò và thịt lợn tươi, ướp lạnh và đông lạnh; táo tươi nước ép táo, táo sấy khô…

Các hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ chiến dịch tại Việt Nam hướng đến người tiêu dùng, chuyên gia trong ngành công nghiệp thực phẩm, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại diện bán lẻ và lĩnh vực HoReCa (khách sạn, nhà hàng, quán cà phê…).

Bà Bozena Wroblewska, Chủ tịch Trung tâm Xúc tiến thuộc Phòng Thương mại Ba Lan cho biết, chiến dịch giới thiệu quy trình sản xuất, chế biến, kiểm soát và phân phối thực phẩm của châu Âu, đặc biệt nhấn mạnh những yếu tố như an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Đồng thời, chiến dịch minh họa cách các sản phẩm này có thể được sử dụng trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ ăn uống (foodservice) và chế biến các món ăn hằng ngày, bao gồm cả những món ăn được điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị và truyền thống ẩm thực của người tiêu dùng Việt Nam.

Bà Bozena Wroblewska, Chủ tịch Trung tâm Xúc tiến thuộc Phòng Thương mại Ba Lan phát biểu. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Theo bà Bozena Wroblewska, một trong những mục tiêu quan trọng khác của chiến dịch là thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các đại diện ngành nông sản-thực phẩm châu Âu với cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức trong ngành thực phẩm tại Việt Nam. Thông qua đó, chiến dịch tạo cơ hội để các bên trao đổi thông tin về nhu cầu thị trường, hệ thống phân phối, phát triển sản phẩm và các cơ hội hợp tác thương mại.

Liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, ông Henryk Smolarz, Tổng giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia của Ba Lan thông tin, trung tâm có vai trò quảng bá nông sản và thực phẩm Ba Lan tại nước ngoài thông qua hoạt động hội chợ, triển lãm…

Bên cạnh đó, trung tâm còn tổ chức những phái đoàn doanh nghiệp Ba Lan đến các nước để tìm kiếm cơ hội xuất khẩu và khai phá thị trường tiềm năng.

Ba Lan là quốc gia sản xuất thực phẩm hàng đầu châu Âu và thế giới, nên trung tâm rất mong muốn giới thiệu hương vị và chất lượng những sản phẩm này đến thị trường Việt Nam. Về phía Trung tâm Hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia của Ba Lan sẵn sàng hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên kết nối giao thương, thúc đẩy hợp tác kinh doanh.

Bà Joanna Skoczek, Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam đánh giá, sự hiện diện doanh nghiệp Ba Lan tại Việt Nam không chỉ quảng bá, truyền thông sản phẩm, mà còn khảo sát thị trường và mở rộng hợp tác kinh doanh.

Bà Joanna Skoczek, Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Hơn thế nữa, sự hiện diện của doanh nghiệp Ba Lan cho thấy các nhà sản xuất Ba Lan rất quan tâm đến tiềm năng xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Việt Nam và dựa trên thế mạnh ẩm thực Ba Lan không chỉ thuộc hàng đầu EU mà còn hàng đầu thế giới.

Hiện nay, khu vực Đông Nam Á được đánh giá là thị trường quan trọng của Ba Lan, trong đó thị trường Việt Nam là điểm đến nổi bật đã có đa dạng sản phẩm Ba Lan. Doanh nghiệp Ba Lan luôn không ngừng nỗ lực giới thiệu nhiều hơn nữa sản phẩm đến người tiêu dùng Việt Nam.

Song song đó, mối quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Ba Lan đã được kết nối bền vững, tạo nền tảng phát triển vượt trội trong thời gian tới.

Điển hình, sự hiện diện liên tục của đoàn doanh nghiệp Ba Lan trong nhiều năm qua tại triển lãm quốc tế Vietfood & Beverage-ProPack Vietnam vừa phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn của các doanh nghiệp châu Âu đối với thị trường Việt Nam, vừa khẳng định vai trò của triển lãm là cầu nối xúc tiến thương mại hiệu quả giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ba Lan.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, “Taste Europe - Khám phá hương vị châu Âu!” lựa chọn triển lãm làm điểm đến quảng bá thương hiệu và kết nối giao thương tại thị trường Việt Nam, giới thiệu đến khách tham quan các sản phẩm thịt lợn, thịt bò và các sản phẩm chế biến từ hai loại thịt này; đồng thời quảng bá táo và các sản phẩm chế biến từ táo.

Về phía Việt Nam, bà Bùi Thị Ninh, Phó Giám đốc Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) chia sẻ, năm 2026 đánh dấu 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ba Lan và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) tiếp tục mở ra khuôn khổ thuận lợi cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Việt Nam và Ba Lan kết nối B2B. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Hai nền kinh tế Việt Nam và Ba Lan có tính bổ trợ cao, trong đó Ba Lan là một trung tâm sản xuất và chế biến thực phẩm hàng đầu châu Âu, còn Việt Nam là thị trường tiêu dùng năng động và là cửa ngõ vào khu vực ASEAN.

VCCI-HCM cam kết là cầu nối và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan trong hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ EVFTA./.

Việt Nam-Ba Lan củng cố quan hệ hữu nghị bền chặt, mở rộng hợp tác nhiều lĩnh vực Việt Nam-Ba Lan nhất trí phối hợp chuẩn bị chu đáo cho các chuyến thăm cấp cao, tạo cơ sở chính trị-ngoại giao và pháp lý vững chắc để xác lập và triển khai cơ chế hợp tác dài hạn giữa hai nước.