Doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao triển vọng hợp tác cơ giới hóa nông nghiệp với Việt Nam

Theo đánh giá của một số doanh nghiệp sản xuất thiết bị nông nghiệp Trung Quốc, quá trình hiện đại hóa nông nghiệp của Việt Nam cùng nhu cầu nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất và thúc đẩy cơ giới hóa đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực máy nông nghiệp.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, đại diện các doanh nghiệp cho rằng cơ giới hóa không chỉ thay thế sức lao động mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, rút ngắn thời gian gieo trồng và thu hoạch, giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao chất lượng nông sản. Đối với các nước sản xuất lúa gạo như Việt Nam, việc đẩy mạnh cơ giới hóa được đánh giá là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp.

Bà Ngụy Hiểu Lệ, đại diện Công ty Cơ khí nông nghiệp Sơn Đông Jindafeng, cho rằng Việt Nam là một trong những thị trường có nhiều tiềm năng phát triển máy nông nghiệp tại Đông Nam Á nhờ diện tích đất canh tác lớn, nhu cầu cơ giới hóa tiếp tục gia tăng và điều kiện canh tác có nhiều nét tương đồng với các nước trong khu vực. Các dòng máy cỡ nhỏ và trung bình, phù hợp với đồng ruộng quy mô nhỏ, nền đất mềm và khí hậu nóng ẩm được đánh giá có khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Các doanh nghiệp Trung Quốc nhận định hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp không chỉ dừng ở hoạt động thương mại mà đang chuyển dần sang mô hình hợp tác toàn diện hơn, bao gồm chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật, phát triển hệ thống bảo dưỡng, cung ứng phụ tùng và xây dựng mạng lưới dịch vụ sau bán hàng. Đây là những yếu tố được coi là có ý nghĩa quan trọng đối với việc khai thác hiệu quả máy nông nghiệp và kéo dài vòng đời thiết bị.

Cùng với đó, việc Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực cùng với chuỗi cung ứng máy nông nghiệp hoàn chỉnh của Trung Quốc đang tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh xuất khẩu thiết bị, nhiều doanh nghiệp cũng quan tâm khả năng hợp tác với đối tác Việt Nam trong lắp ráp sản phẩm, phát triển mạng lưới phân phối và trung tâm dịch vụ kỹ thuật khi quy mô thị trường đủ lớn.

Đại diện doanh nghiệp Trung Quốc cho rằng Việt Nam đang thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi theo hướng sản xuất quy mô lớn, tạo dư địa cho việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị cơ giới ở các khâu làm đất, gieo cấy, chăm sóc và thu hoạch. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hai nước mở rộng hợp tác trong lĩnh vực cơ giới hóa, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp, trong thời gian tới, hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong lĩnh vực máy nông nghiệp sẽ có xu hướng mở rộng từ hoạt động mua bán thiết bị sang hợp tác dài hạn về công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa nông nghiệp của Việt Nam mà còn tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp./.

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