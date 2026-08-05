Xuất khẩu gạo Thái Lan giảm gần 19% trong nửa đầu năm 2026

Cục Ngoại thương Thái Lan cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, nước này xuất khẩu khoảng 3,28 triệu tấn gạo, giảm 18,81% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,911 tỷ USD, giảm 20,51%.

Theo Tổng Cục trưởng Cục Ngoại thương Thái Lan Arada Fuangthong, xuất khẩu gạo của nước này giảm chủ yếu do nguồn cung gạo trên thị trường thế giới ở mức cao, khiến cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt.

Bên cạnh đó, xung đột tại khu vực Trung Đông cũng ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan sang Iraq - một trong những thị trường quan trọng - vốn bị gián đoạn từ tháng 3/2026.

Tuy nhiên, cơ quan này nhận định vẫn có những tín hiệu tích cực đối với xuất khẩu gạo của Thái Lan khi nguy cơ hạn hán do hiện tượng El Niño có thể khiến nhiều nước tăng nhập khẩu nhằm bảo đảm an ninh lương thực.

Cục Ngoại thương Thái Lan xác định các thị trường thay thế có tiềm năng gồm Malaysia, Philippines, Nam Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Mozambique, những nước đã tăng nhập khẩu gạo từ Thái Lan so với cùng kỳ năm trước.

Để đạt mục tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn gạo trong cả năm 2026, Cục Ngoại thương Thái Lan sẽ đẩy nhanh đàm phán các hợp đồng mua bán gạo giữa Chính phủ với Chính phủ (G2G) với COFCO của Trung Quốc, đồng thời cử đoàn đại diện khu vực công và tư nhân làm việc với các nhà nhập khẩu lớn tại Philippines và Malaysia nhằm thúc đẩy xuất khẩu.

Theo số liệu của Cục Ngoại thương Thái Lan, giá gạo trắng xuất khẩu của nước này hiện ở mức 447 USD/tấn, cao hơn Việt Nam (435 USD/tấn), Pakistan với 405 USD/tấn và Ấn Độ (367 USD/tấn).

Trong cơ cấu xuất khẩu, gạo trắng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1,51 triệu tấn, tương đương 46,03% tổng lượng xuất khẩu; tiếp đến là gạo thơm Hom Mali 0,81 triệu tấn (24,67%) và gạo đồ 0,61 triệu tấn (18,69%).

Trong khi xuất khẩu gạo suy giảm, xuất khẩu viên nén sắn của Thái Lan lại ghi nhận mức tăng trưởng hơn 30% trong nửa đầu năm 2026, đạt khoảng 180.000 tấn với giá trị 1,25 tỷ baht.

Cục Ngoại thương nước này cho rằng kết quả này phản ánh hiệu quả của các hoạt động mở rộng thị trường và xúc tiến thương mại tại Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ./.

Thái Lan hướng tới mục tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn gạo Bộ Thương mại Thái Lan đã có cuộc thảo luận với Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan để theo dõi tình hình thương mại và thị trường gạo, cũng như bàn bạc các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo.