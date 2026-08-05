Trung Quốc sẽ đáp trả các biện pháp hạn chế của Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 5/8, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết kể từ cuộc gặp Busan giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ liên tục lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia, nhiều lần ban hành các biện pháp hạn chế đối với Trung Quốc, liên quan đến nhiều lĩnh vực như hoạt động viễn thông, phòng thí nghiệm thử nghiệm, máy bay không người lái, bộ định tuyến tiêu dùng và cáp quang ngầm dưới biển.

Diễn biến này xảy ra bất chấp sự phản đối quyết liệt của Trung Quốc và những lời kêu gọi mạnh mẽ từ các ngành công nghiệp của hai nước.

Gần đây, Mỹ cũng đã thực hiện các biện pháp hạn chế nhập khẩu thiết bị robot tiên tiến và bộ biến tần. Đặc biệt, sau cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo phụ trách quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ vào ngày 30/7, Mỹ đã bổ sung hơn 40 thực thể Trung Quốc vào cái gọi là "Danh sách thực thể nhằm ngăn chặn lao động cưỡng bức theo luật pháp Mỹ" vào ngày 31/7. Trung Quốc bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ và kiên quyết phản đối việc này.

Các biện pháp trên đã vi phạm nghiêm trọng sự đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia và gây tổn hại nghiêm trọng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc.

Trung Quốc chỉ có thể đáp trả bằng các biện pháp đối phó cần thiết, bao gồm: tăng cường kiểm soát xuất khẩu máy bay không người lái và các linh kiện, công nghệ chủ chốt liên quan sang Mỹ; tạm dừng các cuộc kiểm tra giám sát nhà máy do những cơ quan chứng nhận của Mỹ thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan chứng nhận sản phẩm do Trung Quốc chỉ định; đưa các công ty kiểm định tuân thủ của Mỹ vào danh sách đáp trả; khởi xướng điều tra an ninh quốc gia đối với thiết bị văn phòng in ấn và photo nhập khẩu; và đưa 6 thực thể của Mỹ vào danh sách đáp trả.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh rằng các biện pháp đối phó của Trung Quốc nhìn chung là có tính kiềm chế. Trung Quốc coi trọng sự ổn định mà Trung Quốc đã đạt được trong quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ, bày tỏ hy vọng Mỹ có thể hợp tác với Trung Quốc.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngay lập tức rút lại các biện pháp liên quan, giải quyết những khác biệt thông qua tham vấn và hợp tác hữu nghị, cùng nhau duy trì mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ. Nếu Mỹ vẫn áp dụng các biện pháp hạn chế mới đối với Trung Quốc, Trung Quốc sẽ tiếp tục đáp trả./.

Thương mại Trung-Mỹ phục hồi nhưng còn nhiều thách thức ​ Thương mại hàng hóa Trung Quốc-Mỹ đạt 295 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, chiếm 7,9% tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc, phản ánh đà phục hồi ổn định trong quan hệ thương mại song phương.