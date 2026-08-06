Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, SJC lên ngưỡng 143,3 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước sáng nay (6/8) tiếp tục tăng thêm 1,2-1,5 triệu đồng/lượng và tỷ giá USD cũng tăng thêm 28 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 140,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (5/8).

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch cao hơn 1,2 triệu đồng/lượng so với vàng SJC, theo đó giá vàng nhẫn niêm yết 140,5-144,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 500.000 đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.291 USD/ounce, tăng gần 200 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua, Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 136,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn 6,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.433 đồng/USD, tăng 28 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.040-26.450 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 26.070-26.450 đồng/USD, cùng giảm 10 đồng/USD.

Về phía Ngân hàng Vietinbank, doanh nghiệp giao dịch ở mức 26.004-26.4498 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 14 đồng/USD ở chiều bán ra; Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 26.080-26.430 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động so với chốt phiên ngày 5/8./.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ, SJC lên ngưỡng 141 triệu đồng mỗi lượng Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tăng nhẹ, vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức 138 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.