Làm giàu từ cây na ở vùng cao tại Ninh Bình

Với định hướng đúng đắn của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, cùng với sự cần mẫn lao động của người dân, vùng đồi đất cằn cỗi tại xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình trong những năm gần đây được khoác lên trên mình màu xanh mướt của những vườn na.

Cây na không chỉ giúp người dân thoát nghèo bền vững mà còn là tiền đề để nhiều gia đình vươn lên làm giàu, từ đó có thêm nhiều điều kiện để phát triển diện tích trồng na, đưa cây trồng trở thành thế mạnh của địa phương.

Ông Nguyễn Đình Quý, thôn Đụn, xã Phú Long chia sẻ, đồi đất trên này xưa được khai phá để trồng ngô trồng sắn, hiệu quả kinh tế không cao, sau khi một số hộ trồng thử nghiệm cây na để ăn mới thấy cây na hợp với đất này, chất lượng quả ngon được gia đình trồng từ đầu những năm 2010 đến bây giờ.

Theo ông Quý, gia đình đang thu hoạch từ 1,2 ha trồng na với khoảng 1.000 gốc, chủ yếu là giống na dai truyền thống trong nước, cây na cho thu hoạch chính vụ vào tháng 7 và tháng 8 dương lịch, sau đó sẽ thu hoạch trái vụ thêm khoảng 2 tháng nữa.

Việc chăm sóc cây na cũng không quá khó, khi thu hoạch hết sẽ bắt đầu bón phân dưỡng cây cho cây khỏe, đến nửa tháng 12 thì bắt đầu cắt cành để làm vụ na chính.

Khi cắt cành xong, khoảng tháng 3 âm lịch là cây na bắt đầu cho hoa thì sẽ đi thụ phấn, lúc này mới cần sự chăm sóc tỉ mỉ của người lao động.Với thành công từ cây na dai mang lại, gia đình ông Quý còn trồng thêm các giống na ngoại nhập với hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ông Quý chia sẻ thêm, hiện gần như 100% các gốc na dai đều đã cho thu hoạch, cùng với gần 100 gốc na giống ngoại nhập nữa đã mang lại hiệu quả kinh tế khiến gia đình hết sức hài lòng.

Hiện tại, na dai truyền thống được bán với giá từ 30.000 đến 40.000 đồng/kg tại vườn. Những quả có trọng lượng lớn được bán với giá cao hơn. Na hái xuống đến đâu được thương lái thu mua luôn đến đó, nhiều lúc còn không đủ na để bán.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng phát triển kinh tế tại địa phương, đến nay gần như diện tích đồi đất lẫn đá lởm chởm của các thôn trong xã Phú Long đã có sự gắn chặt của gốc rễ cây na.

Để quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm na Phú Long được đi vào quy trình ổn định, chất lượng, năm 2020, Hợp tác xã Sản xuất na trái vụ, tiêu thụ trái cây an toàn xã Phú Long được thành lập.

Ban đầu chỉ có 20 hộ trồng na tham gia, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, số lượng thành viên hợp tác xã đã tăng lên 50 hộ.

Điều này phản ánh thực tế là người dân đã nhìn thấy những hiệu quả kinh tế cao do trồng na mang lại, và tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để tiếp tục nhân rộng diện tích trồng na tại xã.

Ông Nguyễn Văn Thuật, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất na trái vụ, tiêu thụ trái cây an toàn xã Phú Long đánh giá, với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại đây, cây phát triển rất tốt, chất lượng, sản lượng cao. Bản thân gia đình ông Thuật trước trồng hơn 200 cây thì hiện tại số lượng đã được nhân lên hơn 500 cây.

Theo thống kê, diện tích trồng na của Hợp tác xã hiện lên tới trên 200 ha, tạo nên một vùng sản xuất lớn, đồng bộ, chất lượng. Với sản lượng và chất lượng ổn định, na tại Phú Long cho thu hoạch đều đặn, ổn định khoảng 15 tấn/ha.

Từ hiệu quả cây na mang lại, diện tích trồng na của Hợp tác xã được mở rộng thêm từ 1 đến 2 ha/năm và khuyến khích các thành viên trồng thêm na Thái, na Đài Loan cho thu nhập cao hơn giống na truyền thống.

Ông Nguyễn Đình Quý, thôn Đụn, xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình thu hoạch na chính vụ. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Đặc trưng cây na trồng tại địa phương cho quả ngon, thơm đặc trưng, to mọng cùng với việc áp dụng quy trình trồng, chăm sóc theo quy định, sản phẩm na Phú Long đã đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 4 sao.

Ngoài việc tiêu thụ trong tỉnh, sản phẩm na còn được nhiều thương lái đến thu mua và tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh.

Ghi nhận hiệu quả cây trồng và định hướng phát triển cây na tại Phú Long, ông Đinh Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Long cho biết, với diện tích trồng na đạt 200 ha hiện nay, chủ yếu được trồng tại thôn Đụn và thôn Kỳ Phú, xã Phú Long xác định đây là 1 trong những cây trồng chủ lực.

Bởi đây là cây trồng trên các khu vực đất đai khó khăn về điều kiện thổ nhưỡng, nhưng lại phù hợp với cây na nên đã phát huy được giá trị sử dụng đất.

Sản lượng và giá trị kinh tế của cây na đem lại tương đối cao, bình quân thu nhập từ 350 đến 400 triệu đồng/ha/năm, cao hơn nhiều loại cây trồng khác đã được trồng tại địa phương.

Về định hướng thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Long khẳng định, đối với điều kiện thổ nhưỡng trên địa bàn xã, vẫn còn nhiều điều kiện để mở rộng vùng trồng, đặc biệt chúng tôi sẽ mở rộng vùng trồng ở các khu vực núi đá lộ đầu và các đồi đá lộ đầu để mở rộng vùng trồng, phát huy giá trị kinh tế.

Với việc theo đuổi, nuôi dưỡng niềm tin và khẳng định sự quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng sự quyết tâm phát triển kinh tế của người dân. Đến nay có thể khẳng định việc trồng na tại xã Phú Long là chủ trương đúng đắn.

Để động viên các hộ sản xuất, địa phương tiếp tục hỗ trợ về thủ tục vay vốn sản xuất, tái đầu tư đối với na; phối hợp với các hộ trồng na, hợp tác xã để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Mặt khác, xã quan tâm đặc biệt đối với chuyển giao khoa học, kỹ thuật. Hàng năm xã phối hợp với các sở, ngành, đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình để kiểm nghiệm các phương pháp như chống rầy na hay các chương trình phát triển khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng cây na, phòng chống dịch bệnh cho cây na./.

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