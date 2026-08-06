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Kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 100 tỷ USD, Hàn Quốc lập kỷ lục thặng dư vãng lai

Hàn Quốc đạt kỷ lục thặng dư vãng lai 49,73 tỷ USD trong tháng 6/2026 nhờ xuất khẩu công nghệ tăng mạnh, đặc biệt ngành bán dẫn và công nghệ thông tin.

Nhật Hưng
Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc trong tháng 6/2026 đạt 49,73 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, nhờ xuất khẩu chất bán dẫn và các mặt hàng công nghệ thông tin tăng mạnh.

Số liệu sơ bộ do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố ngày 6/8 cho thấy cán cân thương mại đạt thặng dư 47,89 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên vượt 100 tỷ USD, đạt 112,37 tỷ USD, tăng 84,5% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm công nghệ thông tin, với ổ lưu trữ thể rắn (SSD) tăng 282,7%, chất bán dẫn tăng 196,9% và thiết bị truyền thông không dây tăng 60,6%. Nhập khẩu cũng tăng 38,6%, lên 64,48 tỷ USD, chủ yếu do nhu cầu nguyên liệu và thiết bị sản xuất chất bán dẫn.

BOK cho biết cán cân dịch vụ vẫn thâm hụt 1,29 tỷ USD, song được bù đắp bởi xuất khẩu hàng hóa và thu nhập đầu tư. Trong khi đó, đầu tư nước ngoài vào cổ phiếu Hàn Quốc giảm 31,61 tỷ USD, mức rút vốn lớn nhất từng được ghi nhận.

Giới phân tích nhận định xuất khẩu, đặc biệt là ngành bán dẫn phục vụ AI, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ chốt của kinh tế Hàn Quốc, dù dòng vốn đầu tư gián tiếp vẫn biến động mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thặng dư tài khoản vãng lai #Hàn Quốc #xuất khẩu #chất bán dẫn Hàn Quốc
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