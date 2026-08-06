Chủ động nguồn điện phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027

Để đảm bảo an ninh năng lượng tuyệt đối phục vụ các sự kiện quốc tế, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đang khẩn trương triển khai đồng bộ các dự án điện trọng điểm theo hướng nâng cao độ tin cậy và dự phòng đa lớp.

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng An Giang cho biết, trạm biến áp 220kV Phú Quốc được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nhằm bổ sung nguồn công suất lớn và liên kết mạch vòng với hệ thống 110kV. Tiếp đến, tuyến đường dây 110kV Phú Quốc-Bắc Phú Quốc, dài hơn 40 km, tổng vốn đầu tư gần 353 tỷ đồng, tăng năng lực truyền tải cho khu vực Bắc đảo; cùng với tuyến đường dây 220kV Kiên Bình-Phú Quốc đang vận hành và tiếp tục nâng cấp, đóng vai trò cấp điện trực tiếp từ đất liền và dự phòng chiến lược khi cáp ngầm 110kV gặp sự cố. Việc triển khai các dự án này tạo nền tảng hạ tầng năng lượng vững chắc, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quy mô lớn và phát triển Phú Quốc bền vững.

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, hiện tại nguồn cung cấp điện của Phú Quốc dựa vào hai nguồn 110kV là Trạm biến áp 110kV Phú Quốc (công suất 2x63MVA) qua tuyến cáp ngầm Hà Tiên-Phú Quốc và trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc (2x63MVA) qua đường dây 220kV Kiên Bình-Phú Quốc. Tuy nhiên, hai nguồn này chưa được liên kết với nhau, dẫn đến nguy cơ mất điện diện rộng nếu một trong hai nguồn bị sự cố.

Bên cạnh đó, sau sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc, Sở Xây dựng An Giang đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp bảo đảm đầy đủ nguồn lực, phương tiện, thiết bị cần thiết hỗ trợ Công ty Điện lực An Giang trong quá trình khắc phục sự cố này.

Theo đó, tháng 12/2025 đã hoàn thành việc đóng 3 dàn trụ đỡ ngoài biển và lắp dựng 2 trụ điện bê tông trên đất liền theo hướng dẫn kỹ thuật của ngành điện và việc cấp điện cho đặc khu Phú Quốc đã được khôi phục hoàn toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Tuy nhiên, An Giang xác định việc khắc phục triệt để sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ phục vụ nhu cầu điện cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, du lịch của Phú Quốc mà còn bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong bối cảnh Phú Quốc là địa bàn trọng điểm về du lịch, dịch vụ và tổ chức các sự kiện lớn trong thời gian tới, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Vì vậy, tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Công Thương và đơn vị liên quan phối hợp ngành điện đưa ra phương án, lựa chọn giải pháp khắc phục sự cố cáp ngầm 110 kV Hà Tiên-Phú Quốc.

Theo đó, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đưa ra phương án 1, xây dựng mới đoạn đường dây 110kV trên không dài khoảng 460m; xây dựng mới 2 trụ trên biển (T1, T2) và cải tạo trụ T0 hiện hữu để đấu nối vào hệ thống. Tổng kinh phí dự kiến hơn 15 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành tháng 10/2026.

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, ưu điểm của phương án này là thời gian triển khai nhanh hơn, chủ động về nguồn vật tư và tổ chức thi công; chi phí đầu tư thấp hơn so với phương án nối cáp ngầm; chủ động được nguồn vật tư, thiết bị sản xuất trong nước, không phụ thuộc vào vật tư nhập khẩu; thuận lợi cho việc quản lý vận hành, kiểm tra, bảo trì và xử lý sự cố; độ tin cậy vận hành cao hơn do không phát sinh các vị trí mối nối cáp ngầm dưới biển; không phải thực hiện các giải pháp bảo vệ tuyến cáp ngầm khi triển khai các dự án hạ tầng khác trong khu vực; giảm nguy cơ tái diễn sự cố do tác động từ các hoạt động thi công, san lấp, lấn biển trong tương lai; dễ dàng quan sát, phát hiện và xử lý sự cố khi vận hành.

Tuy vậy, hạn chế của phương án 1 làm thay đổi giải pháp kỹ thuật đã được phê duyệt ban đầu từ cáp ngầm sang đường dây trên không; có khả năng ảnh hưởng đến quy hoạch không gian, cảnh quan đô thị, môi trường và các dự án dự kiến triển khai trong khu vực.

Mặt khác, cần rà soát đầy đủ về thẩm quyền điều chỉnh dự án, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan (do dự án này được Bộ Công Thương phê duyệt dự án).

Đồng thời, phải bảo đảm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, yêu cầu về quốc phòng, an ninh, hàng hải và các quy định chuyên ngành khác; có thể ảnh hưởng nhất định đến mỹ quan khu vực ven biển.

Tiếp đến, Tổng Công ty Điện lực miền Nam cũng đưa ra phương án 2 là nối cáp ngầm hiện hữu để khôi phục tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc theo thiết kế ban đầu. Đoạn cáp xử lý dự kiến khoảng 100m, sử dụng 2 hộp nối cáp ngầm đặt trên biển; tổng kinh phí dự kiến hơn 34 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến hoàn thành sớm nhất từ tháng 4-5/2027 (tuỳ thuộc vào nhà cung cấp hộp nối cáp).

Theo đó, ưu điểm của phương án 2 là phù hợp với hồ sơ thiết kế, phương án kỹ thuật và chủ trương đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; không làm thay đổi kết cấu, quy mô và tính chất công trình hiện hữu; không ảnh hưởng đến các quy hoạch liên quan, quy hoạch đô thị, cảnh quan ven biển và các dự án hạ tầng dự kiến triển khai trong khu vực; vận hành ổn định, lâu dài; không phát sinh công trình đường dây trên không trong khu vực ven biển.

Tuy nhiên, hạn chế của phương án này là chi phí sửa chữa, thi công và huy động thiết bị chuyên dụng lớn, phụ thuộc vào vật tư, thiết bị chuyên ngành nhập khẩu (hộp nối cáp ngầm, đầu cáp ngầm...), thời gian cung cấp kéo dài. Mặt khác, thời gian chuẩn bị và tổ chức thi công dài, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết trên biển; phát sinh 2 vị trí mối nối cáp ngầm dưới biển, cần đánh giá đầy đủ độ tin cậy kỹ thuật và các rủi ro trong quá trình vận hành lâu dài. Đoạn cáp hiện hữu từ vị trí sự cố đến trụ T0 đã vận hành trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ suy giảm chất lượng cách điện, khó đánh giá triệt để bằng các phương pháp kiểm tra hiện trường.

Cùng đó, việc kiểm tra, bảo trì, sửa chữa và xử lý sự cố trong tương lai phức tạp, chi phí cao và phụ thuộc thiết bị chuyên dụng; tiến độ hoàn thành dự kiến kéo dài sang năm 2027, ảnh hưởng đến tính chủ động trong đảm bảo cung cấp điện cho Phú Quốc.

Tỉnh An Giang xác định đây là công trình năng lượng quan trọng, có liên quan đến quy hoạch, thiết kế đã được phê duyệt, không gian phát triển đô thị, an ninh năng lượng và thẩm quyền quản lý chuyên ngành.

Do đó, việc lựa chọn phương án khắc phục phải được đánh giá toàn diện, bảo đảm đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, hài hòa giữa yêu cầu cấp bách về cấp điện với yêu cầu phát triển lâu dài, ổn định của địa phương.

Hiện, tỉnh đang cân nhắc, đánh giá phương án, lựa chọn giải pháp khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc, đồng thời có văn bản gửi Bộ Công Thương cho ý kiến đối với phương án kỹ thuật khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc để triển khai thực hiện./.

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