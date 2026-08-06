Các công viên Disney ghi nhận doanh thu quý kỷ lục

Các công viên của Disney đang vượt qua tình trạng suy giảm du lịch quốc tế đến Mỹ, khi bộ phận kinh doanh trải nghiệm của tập đoàn này ghi nhận doanh thu quý cao kỷ lục vào ngày 5/8.

Bộ phận trải nghiệm, bao gồm các công viên giải trí, hãng du thuyền, khu nghỉ dưỡng và các sản phẩm tiêu dùng của Disney, đạt doanh thu gần 10 tỷ USD trong quý tài chính thứ 3, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong một quý từ trước đến nay. Bộ phận này đã lập kỷ lục doanh thu trong 6 quý liên tiếp.

Bộ phận này ghi nhận lợi nhuận hoạt động hơn 3 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Cổ phiếu Disney tăng hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 5/8.

Giám đốc điều hành Disney Josh D’Amaro nhấn mạnh trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hôm 5/8 rằng tập đoàn đang hoạt động tốt hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh, đồng thời vẫn đạt được lượng khách lớn và mức chi tiêu bình quân đầu người mạnh mẽ ngay cả trong giai đoạn có khá nhiều bất ổn về kinh tế vĩ mô.

Tháng trước, đối thủ cạnh tranh là Comcast cho biết lượng khách đến các công viên giải trí của họ đang chậm lại, đặc biệt tại Orlando, bang Florida.

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), dù ngành du lịch toàn cầu tăng trưởng trong năm ngoái, Mỹ lại là điểm đến lớn duy nhất chứng kiến lượng khách quốc tế sụt giảm. Tổ chức này cho biết tổng lượng khách quốc tế đến Mỹ giảm 6%.

WTTC nhận định các lệnh cấm đi lại, phí thị thực và những cuộc kiểm tra gắt gao tại các cửa khẩu nhập cảnh đều là những yếu tố khiến du khách quốc tế loại Mỹ khỏi kế hoạch du lịch của họ.

Các chuyên gia du lịch cho biết căng thẳng thương mại, bất ổn địa chính trị và lo ngại về an toàn cũng góp phần làm giảm nhu cầu du lịch đến Mỹ.

Tuy nhiên, tại Disney, lượng khách đến các công viên trong nước tăng 3% và mức chi tiêu của du khách tăng 4%. Công ty cho biết lượng khách tăng mạnh nhờ chương trình khuyến mãi Cool Kids Summer, với các hoạt động dành cho trẻ em như gặp gỡ nhân vật Disney, các bữa tiệc khiêu vũ, khu vực vui chơi có điều hòa nhiệt độ, cùng chương trình miễn phí vào công viên nước dành cho khách lưu trú tại khách sạn. Disney gần đây cũng làm mới và tái thiết kế một số trò chơi.

Theo Gavin Doyle, nhà sáng lập trang MickeyVisit.com, Disney đã kích hoạt lượng người hâm mộ đến các công viên giải trí trong quý này bằng sự kết hợp giữa các chiến dịch tiếp thị và giảm giá nhằm vào các gia đình trẻ cũng như cư dân địa phương.

Mặc dù một loạt trò chơi mới sắp ra mắt có thể khiến khách hàng trì hoãn chuyến thăm, Disney đã tìm ra cách tạo cảm giác cấp bách và đưa ra những cơ hội hấp dẫn để khách đến công viên ngay lúc này. Những nỗ lực đó giúp Disney củng cố mối liên kết với các nhóm khán giả hiện đại.

Ở bờ Tây nước Mỹ, các công viên tại California cũng triển khai chương trình khuyến mãi tương tự tại Disneyland ở Anaheim. Doyle cho rằng các chương trình giảm giá có mục tiêu của Disneyland dành cho cư dân California và trẻ em đã đảm bảo rằng các gia đình không bỏ qua việc đến thăm công viên trong năm nay.

Bộ phận trải nghiệm của Disney cũng hưởng lợi từ việc bổ sung hai tàu mới vào đội tàu du lịch của hãng là Disney Destiny và Disney Adventure.

Hai tàu này giúp tổng công suất phòng nghỉ trên du thuyền tăng khoảng 50%, đồng thời góp phần đẩy doanh thu từ mảng khu nghỉ dưỡng và kỳ nghỉ trong bộ phận này tăng 17%, lên 2,77 tỷ USD trong quý tài chính thứ 3./.

Disney Adventure: Trải nghiệm công viên giải trí Disney giữa đại dương Từ tàu lượn siêu tốc trên biển, khu trò chơi Marvel cho đến công viên nước Toy Story, du thuyền Disney Adventure mang cả thế giới Disney lên đại dương trong chuyến hải trình đầu tiên khởi hành ngày 10/3.

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