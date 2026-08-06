Sản lượng vàng của Trung Quốc giảm trong nửa đầu năm 2026

Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng vàng của nước này đạt 152,908 tấn, giảm 14,62% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi đó, lượng tiêu thụ vàng đạt 511,412 tấn, tăng 1,23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về phía sản xuất, sản lượng vàng nguyên liệu trong nước trong nửa đầu năm nay đạt 152,908 tấn, giảm 14,62% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng vàng nguyên liệu nhập khẩu đạt 77,080 tấn, tăng 4,62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho biết trong nửa đầu năm nay, các tỉnh sản xuất vàng trọng điểm đã tiến hành các chiến dịch kiểm tra an toàn và chấn chỉnh quy mô lớn tại các mỏ, một số mỏ đã tạm ngừng sản xuất để tự kiểm tra, điều này đã ảnh hưởng đến sản lượng vàng trong nước ở một mức độ nhất định.

Trong khi đó, năng lực sản xuất ở nước ngoài của các tập đoàn vàng lớn liên tục tăng, đạt sản lượng vàng 48,098 tấn trong nửa đầu năm, tăng 21,43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về khía cạnh tiêu thụ, trong nửa đầu năm nay, lượng tiêu thụ vàng của Trung Quốc đạt 511,412 tấn, tăng 1,23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vàng trang sức chiếm 132,133 tấn, giảm 33,88% so với cùng kỳ năm ngoái; vàng thỏi và tiền xu chiếm 339,336 tấn, tăng 28,42% so với cùng kỳ năm ngoái; vàng dùng cho công nghiệp và các mục đích khác chiếm 39,943 tấn, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải về điều này, Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho biết với sự biến động mạnh của giá vàng ở mức cao, cùng với việc thực thi các quy định thuế vàng mới, cơ cấu tiêu thụ vàng trong nước tiếp tục phân hóa, trong đó vàng thỏi và vàng xu trở thành những mặt hàng được ưa chuộng hơn trên thị trường.

Đồng thời, giá vàng cao đã làm tăng chi phí vàng đối với các doanh nghiệp công nghiệp, dẫn đến sự sụt giảm tiêu thụ vàng trong ngành.

Trong nửa đầu năm nay, thị trường vàng Trung Quốc cho thấy sự phân kỳ giữa giá và khối lượng giao dịch, với khối lượng giảm nhưng giá trị giao dịch tăng.

Sàn giao dịch vàng Thượng Hải ghi nhận tổng khối lượng giao dịch cả hai chiều đạt 32.100 tấn, giảm 4,37% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch cả hai chiều đạt 33.140 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4.912 tỷ USD), tăng 36,75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sàn giao dịch vàng tương lai Thượng Hải ghi nhận tổng khối lượng giao dịch cả hai chiều đạt 117.100 tấn, giảm 22,46% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng giá trị giao dịch cả hai chiều đạt 93.150 tỷ nhân dân tệ (khoảng 13.806 tỷ USD), tăng 4,80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối tháng 6/2026, giá đóng cửa của vàng Au9999 trên Sàn giao dịch vàng Thượng Hải là 879,03 nhân dân tệ/gram, giảm 11,21% so với giá mở cửa đầu năm.

Do ảnh hưởng của các yếu tố như giá vàng suy yếu, trong nửa đầu năm 2026, lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF vàng Trung Quốc tăng 28,677 tấn, giảm 66,17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến cuối tháng 6/2026, lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF vàng Trung Quốc là 276,529 tấn./.

Trung Quốc lập kỷ lục về nhập khẩu vàng trong 2 năm Việc Trung Quốc lập kỷ lục về lượng vàng nhập khẩu được ghi nhận trong bối cảnh các ngân hàng thương mại đẩy mạnh sử dụng hạn ngạch nhập khẩu theo cơ chế cấp phép mới, có hiệu lực từ ngày 1/6.