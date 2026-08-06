Giá vàng ngày 6/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Vào lúc 1 giờ 15 phút sáng 6/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 4,4% lên 4.253,36 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mốc 4.264,93 USD/ounce - mức cao nhất kể từ ngày 18/6. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2025 cũng tăng 3,7% lên mức 4.305,20 USD/ounce.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn thấp hơn khoảng 24% so với mức đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu từ các ngân hàng trung ương trong nửa đầu năm 2026 đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2022.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia tại ngân hàng đầu tư J.P. Morgan cho rằng khi hoạt động mua của các ngân hàng trung ương và nhu cầu vật chất tại châu Á còn trầm lắng, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF đang quay trở lại đóng vai trò dẫn dắt giá vàng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 4,4% lên 62,11 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 6/7. Giá bạch kim tăng 0,2% lên 1.740,04 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 6/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 140,30-143,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 6/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: