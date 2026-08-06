Giá dầu thô biến động nhẹ khi triển vọng đàm phán Trung Đông vẫn khó đoán

Giá dầu thô thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên 5/8, khi giới giao dịch tiếp tục cân nhắc các kịch bản hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran với kỳ vọng khôi phục dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz.

Ngoài ra, mức tăng dự trữ dầu thô ngoài dự kiến tại Mỹ cùng những rủi ro đứt gãy nguồn cung tại Biển Đỏ và Biển Caspian cũng góp phần chi phối tâm lý thị trường.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn nhích nhẹ 9 xu (tương đương 0,11%) và chốt phiên ở mức 79,45 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 55 xu (0,73%) xuống mức 75,22 USD/thùng.

Về tiến trình ngoại giao, phía Mỹ thông báo các cuộc đàm phán đã diễn ra liên tục, song vẫn đi kèm cảnh báo cứng rắn nếu thỏa thuận đổ vỡ. Đáng chú ý, phía Iran đã lên tiếng phủ nhận việc tham gia đàm phán hòa bình, cho biết nước này và Oman chỉ mới đạt được tiếng nói chung về cách thức quản lý eo biển Hormuz.

Giới chuyên gia phân tích đánh giá thị trường đang duy trì tâm lý lạc quan nhưng hết sức thận trọng. Sự bế tắc hiện tại nằm ở các nguyên tắc đàm phán nền tảng, đặc biệt là việc phía Iran muốn duy trì mức độ kiểm soát nhất định đối với tuyến đường thủy huyết mạch này trong khi phía Mỹ kiên quyết bác bỏ yêu cầu đó.

Về khía cạnh nguồn cung, báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 2,5 triệu thùng lên 407 triệu thùng trong tuần trước, đi ngược lại với dự báo giảm 1,5 triệu thùng của thị trường. Việc dự trữ gia tăng đã gây sức ép giảm giá trực tiếp lên dầu WTI.

Dù vậy, đà sụt giảm đã bị hạn chế bởi hàng loạt rủi ro gián đoạn nguồn cung khác. Tại khu vực Biển Đỏ, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công một tàu chở dầu của Saudi Arabia ngoài khơi cảng xuất khẩu Yanbu.

Cùng lúc đó ở Biển Đen, liên doanh đường ống Caspian Pipeline Consortium (tuyến xuất khẩu chính của dầu thô Kazakhstan) cũng phải nhiều lần đình chỉ hoạt động trong tuần này. Hiện tồn tại nhiều lo ngại về vấn đề an toàn và tình trạng thiếu hụt tàu chở hàng tại đây, khi các vụ tấn công nhắm vào tàu thuyền, cảng biển và các trạm xuất khẩu của Nga lẫn Ukraine gia tăng./.

Giá dầu giảm mạnh 7% xuống mức thấp nhất trong 3 tuần Các chuyên gia tại Ritterbusch cho rằng ông Trump đang tiếp tục thói quen thỉnh thoảng lại đưa ra những phát biểu làm hạ nhiệt thị trường dầu mỏ nhằm ngăn chặn đà tăng kéo dài của giá xăng.