Giá vàng thế giới tăng mạnh nhất kể từ tháng Hai

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong gần bảy tuần vào phiên 5/8 và ghi nhận ngày tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 2/2026, chủ yếu nhờ những hy vọng về tiến triển trong đàm phán mở lại eo biển Hormuz.

Vào lúc 1 giờ 15 phút sáng 6/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 4,4% lên 4.253,36 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mốc 4.264,93 USD/ounce - mức cao nhất kể từ ngày 18/6. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2025 cũng tăng 3,7% lên mức 4.305,20 USD/ounce.

Các chuyên gia tại nền tảng giao dịch trực tuyến Tastylive nhận định rằng nhóm nhà đầu tư sớm đang quay trở lại với kim loại quý khi khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đã giảm bớt. Đồng thời, sự sụt giảm mạnh của đồng USD và trạng thái "tạm dừng" trong xung đột Mỹ-Iran tại Trung Đông cũng là những yếu tố hỗ trợ tích cực.

Trong phiên này, chỉ số đồng USD giao dịch gần mức thấp nhất trong sáu tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chính phủ Mỹ đã có các cuộc thảo luận "rất tốt" với Iran, làm dấy lên hy vọng cuộc xung đột kéo dài 5 tháng qua sắp kết thúc. Đồng USD suy yếu giúp giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng đối với nhà đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn thấp hơn khoảng 24% so với mức đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce thiết lập hồi tháng Một.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu từ các ngân hàng trung ương trong nửa đầu năm 2026 đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2022.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia tại ngân hàng đầu tư J.P. Morgan cho rằng khi hoạt động mua của các ngân hàng trung ương và nhu cầu vật chất tại châu Á còn trầm lắng, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF đang quay trở lại đóng vai trò dẫn dắt giá vàng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 4,4% lên 62,11 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 6/7. Giá bạch kim tăng 0,2% lên 1.740,04 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 6/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 138,80-141,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ, SJC lên ngưỡng 141 triệu đồng mỗi lượng Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tăng nhẹ, vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức 138 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.