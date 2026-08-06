Triều Tiên mở đường bay Bình Nhưỡng-Wonsan Kalma thúc đẩy du lịch

Triều Tiên đang khai thác các chuyến bay nội địa khứ hồi giữa thủ đô Bình Nhưỡng và Khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma, động thái được đánh giá nhằm tăng khả năng tiếp cận khu nghỉ dưỡng trọng điểm và thúc đẩy thu hút khách du lịch trong mùa cao điểm Hè.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 6/8 cho biết theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng không FlightRadar24, từ ngày 23/7, Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo đã duy trì các chuyến bay khứ hồi giữa Bình Nhưỡng và sân bay Wonsan-Kalma vào các ngày thứ Hai và thứ Năm hằng tuần.

Chuyến bay gần đây nhất được ghi nhận cất cánh từ Bình Nhưỡng vào chiều 3/8 và hạ cánh tại Wonsan-Kalma sau khoảng 36 phút, trước khi quay trở lại thủ đô trong cùng ngày.

Giới quan sát Hàn Quốc cho rằng việc khai thác đều đặn hai chuyến khứ hồi mỗi tuần là diễn biến hiếm thấy trong bối cảnh mạng lưới hàng không nội địa của Triều Tiên vốn hoạt động rất hạn chế do nhu cầu đi lại bằng đường hàng không không cao.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết các dữ liệu theo dõi chuyến bay trong năm 2025 không ghi nhận hoạt động thường xuyên trên tuyến Bình Nhưỡng-Wonsan-Kalma. Điều này cho thấy tuyến bay nhiều khả năng được mở riêng để phục vụ nhu cầu du lịch trong mùa Hè.

Wonsan-Kalma là khu du lịch biển quy mô lớn được Triều Tiên đưa vào khai thác từ tháng 7/2025 trên bán đảo Kalma, với sức chứa khoảng 20.000 du khách. Dự án được xem là một trong những trọng điểm phát triển du lịch của Bình Nhưỡng, hướng tới thu hút cả khách du lịch trong nước và quốc tế.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên gần đây cũng liên tục quảng bá hình ảnh khu nghỉ dưỡng đông khách trong mùa hè, đồng thời phát sóng hình ảnh máy bay Air Koryo hạ cánh tại sân bay Wonsan-Kalma, cho thấy nước này đang đẩy mạnh quảng bá hạ tầng du lịch.

Theo FlightRadar24, Air Koryo sử dụng hai máy bay Antonov An-148 - dòng máy bay chở khoảng 70-80 hành khách và được xem là hiện đại nhất trong đội bay của hãng, để khai thác tuyến này. Một trong hai chiếc từng được Chủ tịch Kim Jong Un sử dụng làm chuyên cơ.

Các chuyên gia Hàn Quốc nhận định việc triển khai dòng máy bay hiện đại trên tuyến Bình Nhưỡng-Wonsan-Kalma phản ánh nỗ lực của Triều Tiên trong việc nâng cao khả năng tiếp cận khu du lịch bằng đường hàng không, rút ngắn thời gian di chuyển so với đường bộ, đồng thời tạo dựng hình ảnh về một điểm đến có hạ tầng vận tải thuận lợi và an toàn.

Theo ông Ahn Byung Min, chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Viễn Đông của Đại học Kyungnam, việc duy trì các chuyến bay thường xuyên trong mùa hè cho thấy Triều Tiên kỳ vọng gia tăng lượng khách đến Wonsan-Kalma và coi đây là công cụ hỗ trợ phát triển ngành du lịch.

Giới quan sát Hàn Quốc cho rằng khả năng tuyến Bình Nhưỡng-Wonsan-Kalma được duy trì sau khi mùa du lịch biển kết thúc vào giữa tháng 8 sẽ là chỉ dấu quan trọng để đánh giá hiệu quả khai thác của khu nghỉ dưỡng cũng như chiến lược phát triển du lịch của Triều Tiên trong thời gian tới./.

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