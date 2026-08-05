Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Ngày 5/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh trật tự quốc tế biến động, đồng thời chỉ đạo tiếp tục thúc đẩy chính sách cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên.

Theo hãng tin Yonhap, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã đưa ra thông điệp như vậy trước khi nghe báo cáo chính sách của Bộ Ngoại giao, Bộ Thống nhất và Bộ Quốc phòng.

Ông Lee Jae Myung khẳng định: "Điều quan trọng nhất lúc này là hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên," đồng thời lưu ý cho rằng việc duy trì hòa bình cũng góp phần hỗ trợ sự ổn định kinh tế của Hàn Quốc.

Ông cũng chỉ đạo Bộ Thống nhất Hàn Quốc tiếp tục theo đuổi chính sách thúc đẩy cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng chưa đáp lại các đề nghị đối thoại của Seoul.

Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã báo cáo Tổng thống về kế hoạch chính sách trọng tâm nhằm xây dựng quan hệ liên Triều dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác tương hỗ, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình và quản lý khủng hoảng, hướng tới mục tiêu lâu dài là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và duy trì hòa bình ở Đông Bắc Á.

Đáng chú ý, Bộ Thống nhất đề xuất sử dụng tên chính thức của Triều Tiên là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhằm xây dựng lòng tin giữa hai bên.

Về lĩnh vực an ninh, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đề xuất khôi phục Thỏa thuận quân sự liên Triều ký ngày 19/9/2018 về giảm căng thẳng quân sự giữa hai bên, thúc đẩy sử dụng Khu Phi quân sự (DMZ) giữa hai miền vì mục đích hòa bình và nhiều biện pháp khác.

Trong khi đó, Triều Tiên cũng đưa ra những thông điệp bày tỏ quan ngại về những thay đổi trong môi trường an ninh khu vực.

Triều Tiên tuyên bố có thể xem xét các biện pháp quân sự bổ sung trong bối cảnh Nhật Bản tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/8 dẫn lời bà Kim Yo Jong - Phó Trưởng ban Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và là em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cho rằng những động thái gần đây của Nhật Bản, bao gồm việc thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk và tham gia các cuộc tập trận quân sự tại Philippines, cho thấy Tokyo đang đẩy mạnh mở rộng năng lực quốc phòng.

Bà Kim Yo Jong cũng bày tỏ quan ngại về việc Mỹ thúc đẩy hợp tác an ninh với Nhật Bản và Hàn Quốc, cho rằng những động thái này có thể tác động đến môi trường an ninh khu vực.

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên đang mở rộng một số công trình phòng thủ và đường cơ động chiến thuật gần Đường phân định quân sự (MDL). Công ty công nghệ không gian Hàn Quốc TelePIX cho biết phân tích ảnh vệ tinh tại khu vực Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, cho thấy nhiều tuyến đường và công trình quân sự của Triều Tiên được mở rộng trong năm qua.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đang theo dõi tình hình tại khu vực tiền tuyến, đồng thời chưa xác nhận thông tin cho rằng một số công trình của Triều Tiên có khả năng tiến sát hoặc vượt qua MDL.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên từ năm 2024 tăng cường xây dựng một số công trình phòng thủ, hàng rào và đường chiến thuật tại khu vực biên giới, sau khi nước này điều chỉnh quan điểm về quan hệ liên Triều.

Theo Hiệp định đình chiến năm 1953, Đường phân giới quân sự (MDL) được xác định là ranh giới phân cách giữa hai miền, trong khi Khu phi quân sự (DMZ) được thiết lập dọc theo tuyến này với chiều rộng khoảng 4 km nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các vụ đụng độ quân sự trực tiếp./.

Hàn Quốc chuyển hướng chính sách, tìm lối mở đối thoại với Triều Tiên Phát biểu trong cuộc gặp báo chí ngày 23/7, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho rằng mục tiêu xây dựng hòa bình cần được thúc đẩy song song với nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.