Trung Quốc tăng cường trấn áp tội phạm có tổ chức

Trung Quốc đã phát động chiến dịch toàn quốc kéo dài một năm nhằm vào tội phạm có tổ chức được thực hiện thông qua các nền tảng trực tuyến và "bạo lực mềm," đồng thời duy trì trấn áp các băng đảng truyền thống, các nhóm bóc lột trẻ em và các tổ chức tội phạm liên quan đến ma túy, cờ bạc và mại dâm.

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn nguồn truyền thông sở tại cho biết chiến dịch bắt đầu từ tháng 7, tập trung vào các hoạt động cho vay và thu hồi nợ trực tuyến bất hợp pháp, tống tiền thông qua việc thao túng dư luận trực tuyến, cưỡng bức tiêu dùng.

Các nhà chức trách cho biết tội phạm có tổ chức ở nước này vẫn kéo dài, tái diễn và phức tạp. Một số nhóm tội phạm ngày càng tinh vi hơn, chuyển từ hoạt động trực tiếp sang trực tuyến, từ bạo lực công khai sang cưỡng bức ngầm và từ các lĩnh vực truyền thống sang các ngành mới nổi.

Chiến dịch này sẽ tập trung trấn áp các băng nhóm thao túng hoặc ép buộc trẻ vị thành niên phạm tội, các băng nhóm quấy rối, đe dọa và tống tiền để ép buộc nạn nhân, hoặc các tổ chức tội phạm tìm cách kiểm soát các mỏ, khu khai thác cát, chợ dân sinh.

Chiến dịch cũng sẽ triển khai truy bắt các băng nhóm tham gia buôn bán ma túy, tổ chức sòng bạc và mại dâm có tổ chức, cũng như các nhóm tội phạm xuyên biên giới.

Chiến dịch còn tăng cường truy tìm, thu giữ và thu hồi tài sản, lợi nhuận bất hợp pháp, triệt phá tổ chức tài chính của các tổ chức tội phạm. Các viện kiểm sát cũng sẽ điều tra tội phạm liên quan đến công vụ do cán bộ tư pháp gây ra.

Bên cạnh việc thực thi pháp luật, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường quản trị trong các ngành và khu vực dễ bị tội phạm có tổ chức hoành hành. Việc giám sát các nền tảng trực tuyến, các nhà mạng viễn thông, các ngân hàng thương mại và các công ty Internet sẽ được siết chặt.

Các nhà chức trách sẽ nhắm mục tiêu vào các chuỗi tội phạm liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân bất hợp pháp, phát triển phần mềm lậu, tạo tài khoản giả mạo, chuyển hướng lưu lượng truy cập trực tuyến, rửa tiền, cho vay trực tuyến và thu hồi nợ.

Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch toàn quốc chống tội phạm có tổ chức trong 3 năm (2018-2020) và coi đây là hoạt động thường xuyên từ năm 2021. Năm 2025, số vụ án hình sự và vụ án giết người giảm lần lượt 12,8% và 8,7% so với năm trước đó, mức thấp nhất trong thế kỷ này.

Mức độ hài lòng của công chúng đối với công tác trấn áp tội phạm có tổ chức đạt 94,55%, trong khi cảm giác an toàn của công chúng đạt 98,23%./.

Trung Quốc-Thái Lan hợp tác trấn áp tội phạm xuyên quốc gia Hợp tác an ninh giữa Trung Quốc-Thái Lan sẽ được đưa vào danh sách các vấn đề trọng điểm trong Kế hoạch trên nhằm tăng cường an ninh và lòng tin của người dân.