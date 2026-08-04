6 tháng năm 2026, Trung Quốc kỷ luật hơn 1.500 cán bộ kiểm tra, giám sát

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc ngày 4/8 công bố tình hình giám sát, kiểm tra và điều tra đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát kỷ luật trong 6 tháng đầu năm 2026, theo đó cho biết nước này đã xử lý kỷ luật 1.535 cán bộ.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong nửa đầu năm nay, các cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật của Trung Quốc đã tiếp nhận hơn 15.500 đầu mối và phản ánh liên quan đến cán bộ kiểm tra, giám sát.

Tổng cộng có 4.385 lượt cán bộ được mời làm việc hoặc nhận văn bản yêu cầu giải trình; 1.685 người bị lập hồ sơ điều tra và 1.535 người bị xử lý kỷ luật. Ngoài ra, 138 trường hợp đã được chuyển sang cơ quan tư pháp để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong số các cán bộ bị xử lý kỷ luật có 59 cán bộ cấp vụ, cục và 356 cán bộ cấp huyện, sở.

Cơ quan này cũng cho biết, các cơ quan kiểm tra, giám sát các cấp của Trung Quốc cũng đã áp dụng “bốn hình thức” giáo dục, phê bình và xử lý đối với 5.999 lượt cán bộ kiểm tra, giám sát.

Theo Điều lệ xử lý kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, “bốn hình thức” xử lý gồm: tăng cường phê bình, tự phê bình, nhắc nhở và giáo dục để phòng ngừa vi phạm; áp dụng các hình thức kỷ luật nhẹ và điều chỉnh tổ chức; áp dụng kỷ luật nghiêm khắc và điều chỉnh chức vụ đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng; và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm tội.

Việc tiếp tục công khai số liệu xử lý vi phạm trong chính đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát cho thấy Trung Quốc duy trì chủ trương tăng cường giám sát nội bộ, siết chặt kỷ luật và nâng cao tính liêm chính của cơ quan thực thi công tác phòng, chống tham nhũng.

Giới chức Trung Quốc nhiều lần khẳng định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ tiếp tục được triển khai với cường độ cao, theo hướng xử lý nghiêm cả hành vi đưa và nhận hối lộ, đồng thời tăng cường phòng ngừa, hoàn thiện cơ chế giám sát và quản trị nhằm củng cố kỷ luật của Đảng và hiệu lực quản lý nhà nước./.

Trung Quốc xử lý hơn 43.000 trường hợp vi phạm kỷ luật trong tháng 6 Trung Quốc đã xử lý 34.700 vụ vi phạm quy định, kỷ luật của Đảng trong tháng Sáu, với 43.318 người bị phê bình, giáo dục hoặc xử lý, trong đó hơn 28.400 người bị kỷ luật đảng hoặc xử lý hành chính.