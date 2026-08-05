Trung Quốc: Cảnh sát Hong Kong, Macau triệt phá vụ lừa đảo đầu tư Fun Coffee

Cảnh sát Macau và Hong Kong (Trung Quốc) đã phối hợp bắt giữ 8 nghi phạm liên quan vụ nghi lừa đảo đầu tư dưới danh nghĩa doanh nghiệp Fun Coffee, với số tiền thiệt hại gần 100 triệu HKD (khoảng 12 triệu USD) của hơn 200 nhà đầu tư.

Theo cảnh sát Hong Kong, đến ngày 3/8, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 225 đơn trình báo, với tổng số tiền thiệt hại khoảng 94 triệu HKD.

Các khoản đầu tư dao động từ 3.000 HKD (385 USD) đến 9,63 triệu HKD (1,23 triệu USD). Nạn nhân trong độ tuổi từ 32 đến 83, trong đó có nhiều người nghỉ hưu.

Theo thông tin giới thiệu trên website, Fun Coffee sở hữu tổng tài sản hơn 1 tỷ USD và có hơn 5.000 nhân viên. Doanh nghiệp này quảng bá mô hình kết hợp công nghệ với sản xuất càphê, đồng thời giới thiệu các khái niệm như "triết lý càphê động năng" và "hệ sinh thái giá trị càphê-thể thao."

Điều tra ban đầu cho biết các nghi phạm mời nhà đầu tư tải ứng dụng Fun Coffee và góp vốn bằng tiền điện tử. Ứng dụng này quảng bá các dự án liên quan đến thiết bị pha chế càphê công nghệ cao, tối ưu hóa gene và hệ thống tưới tiêu thông minh, đồng thời cam kết lợi nhuận hằng năm từ 197% đến 278%. Một số nhà đầu tư tham gia sớm được chi trả lợi nhuận nhỏ, từ đó tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn.

Đến ngày 20/7, ứng dụng Fun Coffee bất ngờ ngừng hoạt động, khiến các nhà đầu tư không thể truy cập tài khoản và trình báo cảnh sát.

Trong chiến dịch từ ngày 2-4/8, Cục Điều tra tội phạm thương mại Hong Kong phối hợp với Cảnh sát tư pháp Macau bắt giữ 6 nghi phạm tại Hong Kong và 2 nghi phạm tại Macau. Trong số này có giám đốc, cổ đông, thư ký công ty và các cá nhân được cho là giữ vai trò chủ chốt trong hoạt động quảng bá.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 147.000 HKD (18.800 USD) tiền mặt, 16 thẻ ngân hàng, 6 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan, đồng thời phong tỏa khoảng 610.000 HKD (78.000 USD) nghi là tiền thu lợi bất chính.

Cảnh sát Hong Kong cho biết nhiều nhà đầu tư không nắm rõ hoạt động thực tế của doanh nghiệp và các dự án đầu tư. Việc một số người tham gia ban đầu được chi trả lợi nhuận đã tạo lòng tin và khiến họ tiếp tục rót thêm vốn.

Trước đó, tháng 7, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hong Kong (SFC) đã đưa sản phẩm đầu tư "Fun Coffee GCM" vào danh sách sản phẩm đầu tư đáng ngờ./.

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