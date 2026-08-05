Nhật Bản thúc đẩy phát triển lò phản ứng modul cỡ nhỏ

Trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản thúc đẩy mở rộng sử dụng năng lượng hạt nhân, Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (MHI) đã quyết định đẩy mạnh phát triển lò phản ứng modul cỡ nhỏ (SMR), hướng tới đưa vào vận hành trong nước từ thập niên 2040.

Theo Kế hoạch năng lượng cơ bản được thông qua năm 2025, Nhật Bản đặt mục tiêu tận dụng tối đa điện hạt nhân. Tuần trước, Chính phủ nước này tiếp tục quyết định thúc đẩy nghiên cứu và xây dựng các lò phản ứng thế hệ mới, trong đó SMR được xác định là một trong những công nghệ chủ chốt.

SMR là loại lò phản ứng hạt nhân có công suất nhỏ, được đánh giá có độ an toàn cao hơn, chi phí xây dựng thấp hơn và thời gian triển khai ngắn hơn so với các lò phản ứng truyền thống. Công nghệ này hiện cũng đang được Mỹ, Canada và một số quốc gia khác phát triển.

Theo MHI, đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân của Nhật Bản triển khai toàn diện chương trình phát triển SMR. Dự án sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ của Chính phủ, trong đó tập trung nghiên cứu các giải pháp bảo đảm an toàn trước nguy cơ động đất và sóng thần - những thách thức đặc thù đối với các công trình hạt nhân tại Nhật Bản.

Trước đó, MHI chủ yếu phát triển các lò phản ứng nước nhẹ cải tiến trên nền tảng công nghệ của các nhà máy điện hạt nhân hiện có.

Tuy nhiên, việc thương mại hóa SMR tại Nhật Bản vẫn phải vượt qua nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đề bảo đảm an toàn và tạo được sự đồng thuận của người dân sau sự cố hạt nhân Fukushima năm 2011./.

Nhật Bản điều chỉnh chính sách năng lượng hạt nhân Trong bối cảnh nhiều lò phản ứng cũ đã vận hành đủ 60 năm, Nhật Bản quyết định sửa đổi định hướng chính sách năng lượng hạt nhân, trong đó bổ sung mục tiêu xây dựng thay thế từ 2 đến 5 lò phản ứng.