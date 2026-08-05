Afghanistan đối mặt khủng hoảng lương thực nghiêm trọng do thiếu hụt viện trợ

Ngày 4/8, Liên hợp quốc cho biết hàng triệu người dân Afghanistan đang đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng sau khi Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cảnh báo về việc nguồn hỗ trợ khẩn cấp giảm mạnh do tình trạng cắt giảm viện trợ kéo dài.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, WFP cho biết hiện có khoảng 14 triệu người Afghanistan đang sống trong tình trạng mất an ninh lương thực cùng cực.

Tuy nhiên, do thiếu kinh phí, cơ quan này chỉ có thể hỗ trợ lương thực cho chưa tới 10% số người nói trên, khiến phần lớn người dân nước này rơi vào tình cảnh không được tiếp cận nguồn cứu trợ cần thiết.

Theo WFP, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em đã chạm mức báo động tại 12 tỉnh của Afghanistan, trong đó trẻ em dưới 2 tuổi là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và rất nhiều trường hợp bị suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng tới mức gần như không thể cứu chữa.

Giám đốc WFP tại Afghanistan John Aylieff cho biết thêm trong 3 năm qua, gần 6 triệu người đã trở về Afghanistan, làm gia tăng áp lực đối với nền kinh tế vốn đã rất mong manh của nước này.

Theo ông, các gia đình hồi hương đang phải đối mặt với tình trạng thiếu việc làm, thu nhập thấp và giá lương thực leo thang, trong khi nguồn lực hỗ trợ của các cơ quan nhân đạo ngày càng hạn hẹp.

Các chương trình phân phát thực phẩm dinh dưỡng nhằm ngăn ngừa suy dinh dưỡng ở trẻ em đã phải dừng hoàn toàn từ tháng 5/2025 do thiếu ngân sách. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình hình dinh dưỡng tại nhiều khu vực xấu đi nhanh chóng, đặc biệt đối với trẻ nhỏ và phụ nữ.

Theo ước tính của WFP, cơ quan này cần 900 triệu USD để duy trì hoạt động cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ dinh dưỡng tại Afghanistan trong năm 2026.

WFP cảnh báo nếu không nhận được nguồn tài trợ bổ sung kịp thời, cuộc khủng hoảng lương thực tại Afghanistan sẽ nhanh chóng trầm trọng hơn, đe dọa sinh mạng của hàng triệu người và làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng nhân đạo diện rộng./.

Liên hợp quốc: Hơn 10 triệu phụ nữ, bé gái tại Afghanistan cần hỗ trợ nhân đạo Tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế nữ, nguồn tài trợ sụt giảm và hạn chế tiếp cận các dịch vụ y tế đang gây áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe cho nữ giới tại Afghanistan.