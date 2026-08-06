Mỹ chuẩn bị áp thuế 15% nguyên liệu then chốt sản xuất pin mặt trời

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ngay trong ngày 6/8 sẽ công bố mức thuế 15% cùng hàng loạt mức giá sàn đối với các sản phẩm làm từ polysilicon, nguyên liệu thô then chốt để sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời và thiết bị bán dẫn.

Bốn nguồn thạo tin cho biết động thái này nhằm bảo vệ các nhà máy sản xuất polysilicon trong nước trước tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc đối với chuỗi cung ứng chip toàn cầu.

Cụ thể, sắc lệnh của Tổng thống Trump dự kiến sẽ ấn định mức giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon, tấm wafer (phiến bán dẫn), tế bào quang điện, module hoặc tấm pin mặt trời, đồng thời áp mức thuế 15% đối với các sản phẩm phái sinh từ polysilicon.

Quyết định trên là kết quả sau cuộc điều tra an ninh quốc gia kéo dài 1 năm do Bộ Thương mại Mỹ tiến hành đối với mặt hàng polysilicon. Giới quan sát đánh giá các biện pháp mới này sẽ tác động mạnh mẽ đến ngành công nghiệp sản xuất điện mặt trời đang lên của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh người đứng đầu Nhà Trắng vừa cắt giảm các khoản hỗ trợ của chính phủ liên bang dành cho lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Hiện Bộ Thương mại Mỹ và Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này./.

Trung Quốc và EU phản ứng trái chiều về thông báo thuế quan mới của Mỹ Trong khi EU bày tỏ "sự nhẹ nhõm" và hoan nghênh kết quả này, Bắc Kinh lên tiếng phản đối, đồng thời cảnh báo Washington không nên tiến hành một cuộc chiến thương mại