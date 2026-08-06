Moody’s cảnh báo hạ tầng điện hạn chế tiềm năng phát triển AI của Mexico

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s ngày 5/8 cảnh báo những hạn chế về hạ tầng điện đang cản trở tiềm năng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Mexico trong bối cảnh nước này đã trở thành thị trường trung tâm dữ liệu lớn thứ hai tại Mỹ Latinh, chiếm 27% tổng công suất lắp đặt của khu vực.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn báo cáo mới của Moody’s nhận định Mỹ Latinh sẽ ứng dụng AI chậm hơn và không đồng đều so với nhiều khu vực khác trên thế giới, do còn hạn chế về đổi mới sáng tạo, đầu tư, kỹ năng số, thể chế và năng lực tính toán. Brazil và Chile đang dẫn đầu khu vực về ứng dụng AI, trong khi Mexico nổi bật nhờ hạ tầng số.

Số liệu thống kê cho thấy vào đầu năm 2026, tổng công suất các trung tâm dữ liệu tại Mỹ Latinh đạt khoảng 2.340 MW, với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 15-20%. Brazil chiếm 49% công suất, Mexico 27% và Chile 9%.

Đây là vị thế đáng kể trong bối cảnh nhu cầu về các hệ thống xử lý dữ liệu phục vụ AI ngày càng tăng, đòi hỏi các trung tâm dữ liệu có mật độ xử lý cao hơn và tiêu thụ nhiều điện năng hơn.

Tuy nhiên, Moody’s cho rằng Mexico đang đối mặt tình trạng thiếu hụt mang tính cơ cấu về nguồn cung điện sau một thời gian thiếu đầu tư và can thiệp chính sách, qua đó hạn chế khả năng đáp ứng nhu cầu điện mới phát sinh từ sự phát triển của AI.

Cơ quan này đánh giá kế hoạch đầu tư khoảng 28,2 tỷ USD của Ủy ban Điện lực Liên bang Mexico (CFE) đến năm 2030 sẽ góp phần mở rộng sản lượng điện và nâng cao độ tin cậy của lưới điện trong những năm tới.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các trung tâm dữ liệu cũng làm gia tăng sức ép lên nguồn nước do nhu cầu sử dụng nước lớn cho hệ thống làm mát. Nhiều khu vực miền Trung Mexico đang đối mặt tình trạng thiếu nước trong khi các dự án trung tâm dữ liệu mới ngày càng phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt hơn về bảo vệ môi trường và nhận được sự đồng thuận của cộng đồng.

Đề cập đến các doanh nghiệp, Moody’s dự báo AI trước hết sẽ mang lại lợi thế cho các doanh nghiệp lớn và có hoạt động đa dạng. Cơ quan này dẫn các doanh nghiệp Mexico như Coca-Cola FEMSA, Arca Continental và Grupo Bimbo, vốn có mạng lưới phân phối rộng, nguồn dữ liệu khách hàng lớn và nhiều dư địa để ứng dụng AI nhằm tối ưu hóa đơn hàng, dự báo nhu cầu, sản xuất và quản lý hàng tồn kho.

Trong lĩnh vực viễn thông, América Móvil và Grupo Televisa được đánh giá có khả năng cải thiện hoạt động quản lý mạng lưới, chăm sóc khách hàng, phân bổ vốn và biên lợi nhuận nhờ các công cụ AI.

Đối với hệ thống tài chính khu vực, Moody’s dự báo AI sẽ tiếp tục củng cố lợi thế của các tổ chức lớn có nguồn dữ liệu riêng và năng lực đầu tư, song đồng thời mở ra cơ hội để các đối thủ nhỏ hơn khai thác những nguồn dữ liệu thay thế tại các nền kinh tế có tỷ lệ lao động phi chính thức cao.

Ngoài ra, cơ quan xếp hạng tín nhiệm cảnh báo quá trình số hóa nhanh chóng có thể làm gia tăng các rủi ro vận hành, trong đó có các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại và các thủ đoạn lừa đảo, thao túng người dùng, đặc biệt tại Mexico và Brazil.

Cuối cùng, Moody’s nhận định nhu cầu ứng dụng AI tại khu vực Mỹ Latinh sẽ tiếp tục tăng mạnh, song tốc độ mở rộng của lĩnh vực này phụ thuộc chủ yếu vào khả năng bảo đảm nguồn điện, phát triển hệ thống truyền tải, xây dựng môi trường pháp lý rõ ràng và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn./.

Mexico đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu sản phẩm phục vụ AI WB đánh giá Mexico hiện thuộc nhóm các nước xuất khẩu hàng đầu các sản phẩm đầu vào phục vụ phát triển AI, song mức độ ứng dụng công nghệ này trong nước vẫn còn hạn chế.

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