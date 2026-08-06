Thống đốc Fed khuyến nghị tăng lãi suất nếu lạm phát không sớm hạ nhiệt

Ngày 5/8, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook cho biết bà không cho rằng việc tăng lãi suất tại cuộc họp tuần trước là cần thiết, nhưng Fed sẵn sàng hành động nếu lạm phát không sớm tiếp tục giảm.

Phát biểu tại bang Alaska, bà Cook nhấn mạnh: "Ở thời điểm hiện nay, tôi cho rằng rủi ro đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát trong nhiệm vụ kép của Fed lớn hơn rủi ro đối với mục tiêu việc làm."

Theo bà Cook, tác động của thuế quan đối với giá cả phần lớn đã qua. Mặc dù các mức thuế này vẫn là nguyên nhân khiến lạm phát tính theo năm ở mức cao, nhưng chưa chắc sẽ tiếp tục tạo áp lực lạm phát trong thời gian tới.

Bà kỳ vọng tác động từ đợt tăng giá khi các mức thuế được áp dụng từ năm ngoái sẽ dần biến mất trong những tháng tới, dù triển vọng vẫn còn nhiều bất định. Bà cũng cho biết giá dầu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, song nhiều dự báo cho thấy giá dầu sẽ giảm trở lại vào cuối năm.

Đối với các linh kiện phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), vốn tăng giá mạnh trong thời gian qua, bà cho rằng giá sẽ hạ nhiệt khi chuỗi cung ứng dần thích ứng.

Với ba lý do này, bà Cook cho rằng việc giữ nguyên lãi suất là phù hợp trong khi chờ xem những yếu tố trên sẽ diễn biến ra sao.

Thống đốc Fed cũng lưu ý rằng mặc dù các số liệu lạm phát trong tháng 6/2026 đã có cải thiện nhất định, nhưng không nên quá coi trọng một tháng số liệu riêng lẻ, bởi lạm phát vẫn cao gần gấp đôi mục tiêu 2% của Fed.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 6 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ mức tăng 4,1% của tháng 5.

Trong khi đó, chỉ số PCE lõi - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng vốn biến động mạnh - tăng 3,3%, thấp hơn mức 3,4% của tháng trước.

Theo bà Cook, sau 5 năm lạm phát duy trì trên mức mục tiêu, nguy cơ lạm phát ăn sâu vào hành vi định giá của doanh nghiệp và kỳ vọng tiền lương của người lao động ngày càng lớn, khiến Fed gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu./.

Mỹ: Lãi suất vay thế chấp tăng vọt lên mức cao nhất trong một năm Đây là tuần thứ 4 liên tiếp lãi suất tăng, trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông làm tăng kỳ vọng lạm phát, trong khi Fed bị chia rẽ khiến triển vọng về đường hướng lãi suất không chắc chắn.

​

​