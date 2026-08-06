Giá vàng tăng phiên thứ tư liên tiếp, chạm mức cao nhất trong 7 tuần

Giá vàng tại thị trường châu Á tăng phiên thứ tư liên tiếp trong ngày 6/8 và chạm mức cao nhất trong bảy tuần, nhờ đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm giữa bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng về việc eo biển Hormuz sớm được mở lại.

Vào lúc 6 giờ 36 phút GMT (13 giờ 36 phút giờ việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 4.254,98 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 18/6 trong phiên.

Trước đó, phiên 5/8, kim loại quý này đã ghi nhận mức tăng theo ngày mạnh nhất kể từ tháng 2/2026. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 0,2%, lên 4.312,80 USD/ounce.

Ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường của IG, cho rằng đà tăng mạnh của vàng phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn về khả năng sớm đạt được một giải pháp ngoại giao tại Trung Đông.

Theo ông, nếu căng thẳng hạ nhiệt, giá dầu sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm, qua đó làm giảm nhu cầu các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất. Đây là yếu tố hỗ trợ tích cực đối với vàng.

Ông cũng nhận định nếu giá vàng duy trì đà tăng và vượt ngưỡng kỹ thuật quan trọng là đường trung bình động 200 ngày, kim loại quý này có thể tiếp tục phục hồi và hướng tới mốc 5.000 USD/ounce.

Theo các nguồn thạo tin, một đề xuất thỏa thuận giữa Iran và Oman nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 tháng giữa Iran và Mỹ sẽ trao cho Iran quyền kiểm soát các tàu thuyền đi vào Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz.

Giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 19% kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát hôm 28/2, do lo ngại giá năng lượng tăng sẽ thúc đẩy lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao. Vàng thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp vì không mang lại lợi suất. Kỳ vọng Fed nâng lãi suất tại cuộc họp tháng Chín cũng đã giảm xuống còn 55%, so với mức 67% của hai ngày trước.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm và chỉ số đồng USD đều giảm, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm khu vực phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 7/2026, dự kiến được công bố ngày 7/8.

Trước đó, báo cáo của ADP cho thấy tốc độ tăng việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ đã chậm lại trong tháng Bảy.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 62,02 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạch kim tăng 1,2% lên 1.755,18 USD/ounce sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng Sáu, còn giá palladium tăng 0,8% lên 1.374,33 USD/ounce, ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp.

Tại Việt Nam, chiều 6/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 137-140,02 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, SJC lên ngưỡng 143,3 triệu đồng mỗi lượng Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng. Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn 6,6 triệu đồng/lượng.