Giá dầu tăng khi nhà đầu tư thận trọng trước tình hình Trung Đông

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch 6/8 tại thị trường châu Á, khi giới đầu tư vẫn thận trọng về kết quả đàm phán giữa Iran và Oman cũng như khả năng khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, các thông tin về các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ và Vịnh Aden cũng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.

Vào lúc 13 giờ 40 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent tăng 46 xu Mỹ, tương đương 0,58%, lên 79,91 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 36 xu Mỹ, tương đương 0,48%, lên 75,58 USD/thùng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 6/8 cho biết Iran và Oman đã đạt được sự đồng thuận về tọa độ của tuyến hàng hải đi qua eo biển Hormuz và đang hoàn tất tuyên bố chung, với điều kiện không có sự can thiệp từ các bên thứ ba.

Bà Linh Tran, chuyên gia phân tích thị trường tại XS.com, nhận định các cuộc tiếp xúc ngoại giao hiện mới chỉ làm dấy lên hy vọng rằng căng thẳng có thể hạ nhiệt. Tuy nhiên, theo bà, những rủi ro liên quan đến hoạt động quân sự, vận tải hàng hải và nguồn cung dầu từ Trung Đông vẫn hiện hữu.

Trước đó, các nguồn thạo tin cho biết một đề xuất thỏa thuận giữa Iran và Oman nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ trao cho Tehran quyền kiểm soát các tàu thuyền đi vào Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những nhượng bộ lớn nhất dành cho Iran.

Đến nay, phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về đề xuất này. Mặc dù Tổng thống Donald Trump cho biết việc mở lại eo biển Hormuz sắp trở thành hiện thực, các quan chức Mỹ nhiều lần khẳng định Mỹ sẽ không chấp nhận để Iran kiểm soát tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Theo năm nguồn tin, Iran cũng cảnh báo các quốc gia vùng Vịnh rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran sẽ kéo theo các đòn đáp trả nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu trong khu vực.

Ông Yuki Takashima, chuyên gia kinh tế tại Nomura Securities, cho biết giá dầu hiện đã trở lại mức ghi nhận khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận hòa bình tạm thời hôm 17/6. Thị trường đang theo dõi sát liệu hai bên có thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng hay không.

Tuy nhiên, ông cho rằng những lo ngại về nguy cơ lực lượng Houthi tiếp tục tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ đang hạn chế kỳ vọng về việc sớm chấm dứt tình trạng gián đoạn vận tải hàng hải tại Trung Đông.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy lượng dầu thô và khí ngưng tụ xuất khẩu của các quốc gia vùng Vịnh trong tháng Bảy nhìn chung ổn định nhưng vẫn thấp hơn khoảng 40% so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát.

Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của nước này tăng trong tuần kết thúc ngày 31/7, khi các nhà máy lọc dầu giảm nhẹ công suất chế biến và lượng dầu nhập khẩu nhích lên./.

Giá dầu thô biến động nhẹ khi triển vọng đàm phán Trung Đông vẫn khó đoán Giá dầu Brent giao kỳ hạn nhích nhẹ 9 xu (tương đương 0,11%) và chốt phiên ở mức 79,45 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 55 xu (0,73%) xuống mức 75,22 USD/thùng.