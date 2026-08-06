Lâm Đồng vào cao điểm vụ cá Nam, ngư dân phấn khởi vươn khơi

Những ngày cao điểm vụ cá Nam, không khí lao động tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn ra sôi động khi tàu thuyền liên tục cập bến với những khoang cá đầy, tạo nguồn thu nhập ổn định cho ngư dân và góp phần duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản địa phương.

Từ sáng sớm, tại Cảng cá Phan Thiết (phường Phan Thiết) tàu, thuyền nối nhau trở về sau những chuyến biển dài ngày.

Ngay khi tàu cập bến, ngư dân khẩn trương bốc dỡ hải sản, trong khi thương lái chờ sẵn để phân loại, cân và vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố. Hoạt động mua bán diễn ra liên tục, tạo nên nhịp sản xuất sôi động tại khu vực cảng.

Ngư dân địa phương cho biết vụ cá Nam kéo dài từ tháng Tư đến tháng Chín âm lịch hằng năm là mùa khai thác chính của ngư dân ven biển, mang lại phần lớn thu nhập trong năm.

Điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi giúp nhiều tàu cá duy trì hoạt động khai thác với sản lượng khả quan, đặc biệt là các nghề lưới vây và khai thác cá nổi.

Năm nay, nguồn lợi cá cơm và cá nục xuất hiện khá dày, giúp nhiều tàu cá đạt sản lượng khai thác cao. Cùng với đó, giá thu mua cá nục tại cảng dao động từ 15.000-30.000 đồng/kg, trong khi cá cơm được thương lái thu mua từ 18.000-25.000 đồng/kg (tùy chủng loại và chất lượng), duy trì ở mức ổn định, tạo điều kiện để ngư dân nâng cao hiệu quả mỗi chuyến biển.

Theo ngư dân Nguyễn Văn Tám (phường Tiến Thành), sau thời gian biển động do ảnh hưởng thời tiết, tàu cá đã ra khơi trở lại và liên tiếp gặp luồng cá nục, cá bạc má, cá chù… nên hiệu quả khai thác được cải thiện rõ rệt.

Từ đầu mùa Nam đến nay, nhiều chuyến biển "no” với sản lượng vài tấn. Trong khi đó, giá thu mua hải sản duy trì ở mức cao hơn cùng kỳ năm trước, góp phần nâng cao thu nhập cho chủ tàu và bạn thuyền.

Không được sôi động như Cảng cá Phan Thiết, Cảng cá Phú Hài (phường Phú Thủy) những ngày này vẫn duy trì nhịp sản xuất ổn định. Từng tàu cá công suất vừa và nhỏ sau chuyến biển lần lượt đưa cá lên bờ, chủ yếu là cá nục, cá bạc má và một số loại hải sản khác.

Năm nay nguồn lợi cá nục xuất hiện khá dày, giúp nhiều tàu cá đạt sản lượng khai thác cao. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)



Tàu cá sau mỗi chuyến biển nối nhau cập bến bốc dỡ hải sản, tiếp đá lạnh, nhiên liệu và nhu yếu phẩm trước khi chuẩn bị cho chuyến vươn khơi tiếp theo.

Trên cầu cảng, các thương lái nhanh chóng cân, phân loại rồi vận chuyển đến các chợ đầu mối, cơ sở chế biến trong tỉnh.

Chủ tàu BTh 95924 TS Bùi Văn Miên cho biết tàu công suất gần 700 CV chuyên làm nghề lưới vây, chụp mực. Từ đầu vụ cá Nam đến giờ mỗi chuyến biển khai thác được khoảng vài chục tấn hải sản. Sau khi trừ chi phí, mỗi lao động có thu nhập từ 10- 15 triệu đồng/tháng.

“Mỗi chuyến biển thường kéo dài đến khoảng 10-15 ngày. Mùa này chủ yếu khai thác các loài cá nổi, có giá trị kinh tế như cá nục, cá trích, cá chỉ vàng, cá bạc má, cùng một số loại mực. Từ đây đến cuối tháng Tám, nếu gặp trúng luồng cá lớn, sản lượng và giá trị khai thác còn có thể cao hơn,” anh Bùi Văn Miên chia sẻ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, tình hình thời tiết và ngư trường từ đầu năm đến nay tương đối thuận lợi, nguồn lợi cá cơm, cá nục xuất hiện với mật độ khá, tạo điều kiện để ngư dân duy trì và mở rộng sản xuất.

Sản lượng một số nghề như lưới kéo, vây rút chì, lưới rê, mành và các nghề khai thác ven bờ tiếp tục đạt khá. Ngư trường khai thác chủ yếu tập trung tại vùng ven bờ, vùng lộng trong tỉnh, khu vực phía nam đảo Phú Quý, đảo Côn Sơn, quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK-1…

Nhờ đó, sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 7 ước đạt hơn 25.100 tấn, tăng 4,37% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, sản lượng khai thác đạt hơn 145.400 tấn (tăng 3,58% so với cùng kỳ năm ngoái). Bên cạnh khai thác, hoạt động nuôi trồng và sản xuất giống thủy sản cũng duy trì ổn định.

Phân loại cá để giữ đông sau khi cập cảng. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Trong 7 tháng năm 2026, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hơn 3.369ha với sản lượng nuôi đạt trên 16.300 tấn.

Với diễn biến thời tiết thuận lợi, nguồn lợi thủy sản xuất hiện khá dồi dào cùng thị trường tiêu thụ ổn định, vụ cá Nam năm nay đang tạo động lực cho ngư dân yên tâm bám biển, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành thủy sản của tỉnh.

Cùng với hiệu quả khai thác, việc tuân thủ nghiêm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) tiếp tục được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm phát triển nghề cá theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập và xuất khẩu./.

Lâm Đồng mở đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.

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